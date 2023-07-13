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Жителей Киева предупреждают об опасных мошенниках, которые ходят по квартирам

В Киеве мошенники выдают себя за работников "Киевгаза" (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве предупреждают о мошенниках, которые выдают себя за работников "Киевгаза". Чтобы не стать жертвой злоумышленника, следует знать некоторые вещи.

Об этом сообщили на странице "Киевгаза" в Facebook.

Что нужно знать

В газовой службе отметили, что жертвой мошенников может стать каждый, поэтому, чтобы не подвергать себя опасности, следует помнить следующее:

  • "Киевгаз" заранее предупреждает обо всех ремонтных работах жильцов и управляющие компании, обслуживающие дома
  • работники компании всегда одеты в форму с логотипом и имеют удостоверения с указанными ФИО, должности, а также подписью председателя правления
  • специалисты производят ремонт оборудования потребителя только по предварительному вызову
  • представители "Киевгаза" не ходят по домам с предложениями по продаже или установке оборудования - это один из самых распространенных видов мошенничества

Важно, что специалист "Киевгаза" может прийти без предупреждения только для фиксации фактических показаний счетчика.

Если у вас возникли подозрения в работе специалистов, следует написать сообщение в Facebook, Instagram, Telegram или Viber.

Или можно обратиться в контакт-центр по телефонам: (097) 495-11-04 и (044) 495-04-04.

Что делать в случае мошенничества

Необходимо обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 102. Соберите информацию, подтверждающую факты совершения мошеннических действий.

После привлечения виновного к уголовной ответственности, вы можете обратиться в суд с требованием возмещения материального и морального вреда.

Согласно части первой статьи 1212 Гражданского кодекса Украины лицо, которое приобрело имущество или сохранило его у себя за средства другого лица (потерпевшего) без достаточного правового основания (безосновательно приобретенное имущество), обязано вернуть его.

Не бойтесь сообщать о попытках мошенничества. Ваши действия могут уберечь других людей.

Ранее мы сообщали, что мошенники обчистили счета украинцев на 17 миллионов гривен.

Также мы писали, как не стать жертвой мошенников во время чрезвычайных ситуаций.

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