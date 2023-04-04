У Києві шахрай "дешево продавав" елітні авто: деталі схеми

Деталі схеми

Поліцейські встановили, що шахраєм виявився 42-річний місцевий мешканець.

Зокрема, одним своїм клієнтам він обіцяв задешево перевезти автомобіль з-за кордону. З інших чоловік брав гроші за придбання авто елітного класу за цінами нижчими ринкової вартості. Після отримання коштів зловмисник вимикав телефон.

Загалом ошукані клієнти більше не бачили ні грошей, ні автомобіля.

Що знайшли

Правоохоронці вилучили свідоцтва про народження зі зміненими анкетними даними, волонтерські посвідчення, документи про перебування на військовому обліку, оформлені на різних осіб, печатки і бланки з ознаками підробки, гроші, вогнепальну зброю та набої.

Також знайшли лист, в якому нібито керівник одного з департаментів Нацполіції звертається з проханням до керівників митниці та військової адміністрації посприяти у виїзді за кордон військовозобов'язаним чоловікам під виглядом волонтерів.

Наразі вилучені докази направлено на експертизу.

Аферисту вже інкриміновано підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 - шахрайство та ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України.

У Києві затримали шахрая (facebook.com/UA.KyivPolice)