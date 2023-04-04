В Киеве мошенник "дешево продавал" элитные авто: детали схемы

Детали схемы

Полицейские установили, что мошенником оказался 42-летний местный житель.

В частности, одним своим клиентам он обещал по дешевке перевезти автомобиль из-за границы. С других мужчин брал деньги за приобретение авто элитного класса по ценам ниже рыночной стоимости. После получения средств, злоумышленник выключал телефон.

В общем обманутые клиенты больше не видели ни денег, ни автомобиля.

Что нашли

Правоохранители изъяли свидетельства о рождении с измененными анкетными данными, волонтерские удостоверения, документы о пребывании на военном учете, оформленные на разных лиц, печати и бланки с признаками подделки, деньги, огнестрельное оружие и патроны.

Также нашли письмо, в котором якобы руководитель одного из департаментов Нацполиции обращается с просьбой к руководителям таможни и военной администрации помочь в выезде за границу военнообязанным мужчинам под видом волонтеров.

Сейчас изъятые доказательства направлены на экспертизу.

Аферисту уже инкриминировано подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2, 4 ст. 190 - мошенничество и ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины.

В Киеве задержали мошенника (facebook.com/UA.KyivPolice)