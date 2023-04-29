В Києві розцвіло море тюльпанів: фото неймовірної краси

Які квіти можна побачити

На виставці представлені різноманітні види тюльпанів, нарциси, іриси, крокуси, мускарі та інші багаторічники.

Більша частина рослин була висаджена ще взимку, а над створенням квіткових композицій працювали українські дизайнери та агрономи.

За словами організаторів, виставка тюльпанів проводиться вже 13-ий рік поспіль. Зокрема, навіть у складні часи вони прагнуть створювати позитивні емоції для відвідувачів.

Скільки цвітуть тюльпани

Цвітіння тюльпанів зазвичай триває до двох-трьох тижнів.

Важливо, що вхід на виставку для представників ЗСУ, пенсіонерів та інвалідів I-II категорії безкоштовний. Частина коштів від продажу квитків піде на потреби ЗСУ.

У Києві відкрили виставку тюльпанів (прес-служба)