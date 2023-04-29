В Києві розцвіло море тюльпанів: фото неймовірної краси

У Києві, 28 квітня у столичному парку "Співоче" відкрилась виставка квітів. Там розквітло понад 500 тисяч тюльпанів різних сортів та видів, а також інші квіти.
Про це повідомили організатори виставки.
На виставці представлені різноманітні види тюльпанів, нарциси, іриси, крокуси, мускарі та інші багаторічники.
Більша частина рослин була висаджена ще взимку, а над створенням квіткових композицій працювали українські дизайнери та агрономи.
За словами організаторів, виставка тюльпанів проводиться вже 13-ий рік поспіль. Зокрема, навіть у складні часи вони прагнуть створювати позитивні емоції для відвідувачів.
Цвітіння тюльпанів зазвичай триває до двох-трьох тижнів.
Важливо, що вхід на виставку для представників ЗСУ, пенсіонерів та інвалідів I-II категорії безкоштовний. Частина коштів від продажу квитків піде на потреби ЗСУ.
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