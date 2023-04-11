У Києві розцвіли магнолії і сакури: де побачити цю красу

У Києві вже почалося цвітіння магнолій та сакури (японська вишня), і помилуватися таким пишним видовищем у парках та скверах жителі та гості столиці можуть практично у всіх районах міста. Період, коли ніжні білі та рожеві дерева будуть у цвіті, триватиме близько двох тижнів.
Які локації відвідати, щоб насолодитися видом квітучих магнолій та сакури, розповіли у прес-службі Київської міськради.
Магнолії в Києві, що вже почали цвісти, висаджені на таких локаціях:
У Києві зацвіли магнолії (фото: kyivcity.gov.ua)
Помилуватися сакурами в Києві можна тут:
У Києві почали цвісти сакури (фото: kyivcity.gov.ua)
Зазначимо, що в столиці висаджено найдовшу в Україні алею сакур, і вона розташована на бульварі Верховної Ради довжиною 1402 м (це цілих 240 рослин).
Особливістю магнолій є те, що всього у світі приблизно 240 видів цих рослин, при цьому кожен унікальний і має неповторні квіти, які відрізняються формою, будовою, фактурою, кольором, розташуванням на гілках.
Магнолії та сакури у Києві почали цвісти (фото: kyivcity.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми показували чарівні фото рідкісних першоцвітів у Карпатах, а також публікували дивовижні кадри, як у горах на галявинах зацвіли червонокнижні шафрани.