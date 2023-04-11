У Києві розцвіли магнолії і сакури: де побачити цю красу

Магнолії в Києві, що вже почали цвісти, висаджені на таких локаціях:

Шевченківський район: Пейзажна алея, парк імені Тараса Шевченка, Сирецький парк, ботанічний сад імені академіка Фоміна.

Подільський район: площа Щекавицька.

Оболонський район: парк "Наталка", сквер на просп. Степана Бандери, 26-В-28.

Деснянський район: парк з водними об'єктами на просп. Шухевича, парк "Кіото".

Дарницький район: парк Партизанської слави, парк Воїнів-інтернаціоналістів, сквер на вул. Вербицького, 12.

Дніпровський район: парк "Перемога", сквер на вул. Івана Миколайчука, бульвар Амвросія Бучми, сквер на вул. Шумського, 3.

Печерський район: Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка.

Солом'янський район: парк "Відрадний", парк "Орлятко".

Голосіївський район: Голосіївський парк ім. М. Рильського.

У Києві зацвіли магнолії (фото: kyivcity.gov.ua)

Помилуватися сакурами в Києві можна тут:

Дніпровський район: бульвар Верховної Ради, парк Андрія Малишка, парк "Перемога".

Деснянський район: парк "Кіото", парк ім. Архітектора Миколаєва, парк ім. Сержа Лифаря, сквер на вул. Олександри Екстер, 16, 16-Б, 16-В.

Дарницький район: сквер на Дарницькій площі, парк Партизанської слави.

Шевченківський район: біля Національної опери України, Володимирська гірка, сквер біля Золотих воріт, ботанічний сад імені академіка Фоміна.

Печерський район: бульвар Липський, сквер Бастіонний, площа Івана Франка, Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка.

Подільський район: Куренівський парк, сквер біля кінотеатру "Жовтень".

Оболонський район: парк "Наталка".

Солом'янський район: парк ім. Миколи Зерова.

Святошинський район: сквер на бульварі Академіка Вернадського, парк "Совки", парк "Інтернаціональний".

У Києві почали цвісти сакури (фото: kyivcity.gov.ua)

Зазначимо, що в столиці висаджено найдовшу в Україні алею сакур, і вона розташована на бульварі Верховної Ради довжиною 1402 м (це цілих 240 рослин).

Особливістю магнолій є те, що всього у світі приблизно 240 видів цих рослин, при цьому кожен унікальний і має неповторні квіти, які відрізняються формою, будовою, фактурою, кольором, розташуванням на гілках.

Магнолії та сакури у Києві почали цвісти (фото: kyivcity.gov.ua)