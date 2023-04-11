RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве расцвели магнолии и сакуры: где увидеть эту красоту

Фото: в Киеве начали цвести сакуры и магнолии (kyivcity.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве уже началось цветение магнолий и сакуры (японская вишня), и полюбоваться таким пышным зрелищем в парках и скверах жители и гости столицы могут практически во всех районах города. Период, когда нежные белые и розовые деревья будут в цвету, продлится около двух недель.

Какие локации посетить, чтобы насладиться видом цветущих магнолий и сакуры, рассказали в пресс-службе Киевского горсовета.

Магнолии в Киеве, что уже начали цвести, высажены на таких локациях:

  • Шевченковский район: Пейзажная аллея, парк имени Тараса Шевченко, Сырецкий парк, ботанический сад имени академика Фомина.
  • Подольский район: площадь Щекавицкая.
  • Оболонский район: парк "Наталка", сквер по просп. Степана Бандеры, 26-В-28.
  • Деснянский район: парк с водными объектами по просп. Шухевича, парк "Киото".
  • Дарницкий район: парк Партизанской славы, парк Воинов-интернационалистов, сквер по ул. Вербицкого, 12.
  • Днепровский район: парк "Победа", сквер по ул. Ивана Миколайчука, бульвар Амвросия Бучмы, сквер по ул. Шумского, 3.
  • Печерский район: Национальный ботанический сад имени М. М. Гришко.
  • Соломенский район: парк "Отрадный", парк "Орленок".
  • Голосеевский район: Голосеевский парк им. М. Рыльского.

В Киеве зацвели магнолии (фото: kyivcity.gov.ua)

Полюбоваться сакурами в Киеве можно тут:

  • Днепровский район: бульвар Верховной Рады, парк Андрея Малышко, парк "Победа".
  • Деснянский район: парк "Киото", парк им. Архитектора Николаева, парк им. Сержа Лифаря, сквер по ул. Александры Экстер, 16, 16-Б, 16-В.
  • Дарницкий район: сквер на Дарницкой площади, парк Партизанской славы.
  • Шевченковский район: возле Национальной оперы Украины, Владимирская горка, сквер у Золотых ворот, ботанический сад имени академика Фомина.
  • Печерский район: бульвар Липский, сквер Бастионный, площадь Ивана Франко, Национальный ботанический сад имени М. М. Гришко.
  • Подольский район: Куреневский парк, сквер возле кинотеатра "Жовтень".
  • Оболонский район: парк "Наталка".
  • Соломенский район: парк им. Николая Зерова.
  • Святошинский район: сквер на бульваре Академика Вернадского, парк "Совки", парк "Интернациональный".

В Киеве начали цвести сакуры (фото: kyivcity.gov.ua)

Отметим, что в столице высажена самая длинная в Украине аллея сакур, и расположена она на бульваре Верховной Рады длиной 1402 м (это целых 240 растений).

Особенностью магнолий является то, что всего в мире примерно 240 видов этих растений, при этом каждый уникален и имеет неповторимые цветы, которые отличаются по форме, строению, фактуре, цвету, расположению на ветвях.

Магнолии и сакуры в Киеве начали цвести (фото: kyivcity.gov.ua)

Раньше мы показывали волшебные фото редких первоцветов в Карпатах, а также публиковали удивительные кадры, как в горах на полянах зацвели краснокнижные шафраны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевдерева