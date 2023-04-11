В Киеве расцвели магнолии и сакуры: где увидеть эту красоту

В Киеве уже началось цветение магнолий и сакуры (японская вишня), и полюбоваться таким пышным зрелищем в парках и скверах жители и гости столицы могут практически во всех районах города. Период, когда нежные белые и розовые деревья будут в цвету, продлится около двух недель.
Какие локации посетить, чтобы насладиться видом цветущих магнолий и сакуры, рассказали в пресс-службе Киевского горсовета.
Магнолии в Киеве, что уже начали цвести, высажены на таких локациях:
В Киеве зацвели магнолии (фото: kyivcity.gov.ua)
Полюбоваться сакурами в Киеве можно тут:
В Киеве начали цвести сакуры (фото: kyivcity.gov.ua)
Отметим, что в столице высажена самая длинная в Украине аллея сакур, и расположена она на бульваре Верховной Рады длиной 1402 м (это целых 240 растений).
Особенностью магнолий является то, что всего в мире примерно 240 видов этих растений, при этом каждый уникален и имеет неповторимые цветы, которые отличаются по форме, строению, фактуре, цвету, расположению на ветвях.
Магнолии и сакуры в Киеве начали цвести (фото: kyivcity.gov.ua)
Раньше мы показывали волшебные фото редких первоцветов в Карпатах, а также публиковали удивительные кадры, как в горах на полянах зацвели краснокнижные шафраны.