ua ru
Вт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві розцвіли магнолії і сакури: де побачити цю красу

Новость на русском →
Київ, Вівторок 11 квітня 2023 18:01
У Києві розцвіли магнолії і сакури: де побачити цю красу Фото: у Києві почали цвісти сакури та магнолії (kyivcity.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Києві вже почалося цвітіння магнолій та сакури (японська вишня), і помилуватися таким пишним видовищем у парках та скверах жителі та гості столиці можуть практично у всіх районах міста. Період, коли ніжні білі та рожеві дерева будуть у цвіті, триватиме близько двох тижнів.

Які локації відвідати, щоб насолодитися видом квітучих магнолій та сакури, розповіли у прес-службі Київської міськради.

Магнолії в Києві, що вже почали цвісти, висаджені на таких локаціях:

  • Шевченківський район: Пейзажна алея, парк імені Тараса Шевченка, Сирецький парк, ботанічний сад імені академіка Фоміна.
  • Подільський район: площа Щекавицька.
  • Оболонський район: парк "Наталка", сквер на просп. Степана Бандери, 26-В-28.
  • Деснянський район: парк з водними об'єктами на просп. Шухевича, парк "Кіото".
  • Дарницький район: парк Партизанської слави, парк Воїнів-інтернаціоналістів, сквер на вул. Вербицького, 12.
  • Дніпровський район: парк "Перемога", сквер на вул. Івана Миколайчука, бульвар Амвросія Бучми, сквер на вул. Шумського, 3.
  • Печерський район: Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка.
  • Солом'янський район: парк "Відрадний", парк "Орлятко".
  • Голосіївський район: Голосіївський парк ім. М. Рильського.

У Києві розцвіли магнолії і сакури: де побачити цю красуУ Києві розцвіли магнолії і сакури: де побачити цю красуУ Києві розцвіли магнолії і сакури: де побачити цю красуУ Києві розцвіли магнолії і сакури: де побачити цю красу

У Києві зацвіли магнолії (фото: kyivcity.gov.ua)

Помилуватися сакурами в Києві можна тут:

  • Дніпровський район: бульвар Верховної Ради, парк Андрія Малишка, парк "Перемога".
  • Деснянський район: парк "Кіото", парк ім. Архітектора Миколаєва, парк ім. Сержа Лифаря, сквер на вул. Олександри Екстер, 16, 16-Б, 16-В.
  • Дарницький район: сквер на Дарницькій площі, парк Партизанської слави.
  • Шевченківський район: біля Національної опери України, Володимирська гірка, сквер біля Золотих воріт, ботанічний сад імені академіка Фоміна.
  • Печерський район: бульвар Липський, сквер Бастіонний, площа Івана Франка, Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка.
  • Подільський район: Куренівський парк, сквер біля кінотеатру "Жовтень".
  • Оболонський район: парк "Наталка".
  • Солом'янський район: парк ім. Миколи Зерова.
  • Святошинський район: сквер на бульварі Академіка Вернадського, парк "Совки", парк "Інтернаціональний".

У Києві розцвіли магнолії і сакури: де побачити цю красуУ Києві розцвіли магнолії і сакури: де побачити цю красуУ Києві розцвіли магнолії і сакури: де побачити цю красуУ Києві розцвіли магнолії і сакури: де побачити цю красуУ Києві розцвіли магнолії і сакури: де побачити цю красу

У Києві почали цвісти сакури (фото: kyivcity.gov.ua)

Зазначимо, що в столиці висаджено найдовшу в Україні алею сакур, і вона розташована на бульварі Верховної Ради довжиною 1402 м (це цілих 240 рослин).

Особливістю магнолій є те, що всього у світі приблизно 240 видів цих рослин, при цьому кожен унікальний і має неповторні квіти, які відрізняються формою, будовою, фактурою, кольором, розташуванням на гілках.

У Києві розцвіли магнолії і сакури: де побачити цю красуУ Києві розцвіли магнолії і сакури: де побачити цю красуУ Києві розцвіли магнолії і сакури: де побачити цю красу

Магнолії та сакури у Києві почали цвісти (фото: kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми показували чарівні фото рідкісних першоцвітів у Карпатах, а також публікували дивовижні кадри, як у горах на галявинах зацвіли червонокнижні шафрани.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ дерева