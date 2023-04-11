В Киеве расцвели магнолии и сакуры: где увидеть эту красоту

В Киеве уже началось цветение магнолий и сакуры (японская вишня), и полюбоваться таким пышным зрелищем в парках и скверах жители и гости столицы могут практически во всех районах города. Период, когда нежные белые и розовые деревья будут в цвету, продлится около двух недель.

Какие локации посетить, чтобы насладиться видом цветущих магнолий и сакуры, рассказали в пресс-службе Киевского горсовета.

Магнолии в Киеве, что уже начали цвести, высажены на таких локациях:

Шевченковский район: Пейзажная аллея, парк имени Тараса Шевченко, Сырецкий парк, ботанический сад имени академика Фомина.

Подольский район: площадь Щекавицкая.

Оболонский район: парк "Наталка", сквер по просп. Степана Бандеры, 26-В-28.

Деснянский район: парк с водными объектами по просп. Шухевича, парк "Киото".

Дарницкий район: парк Партизанской славы, парк Воинов-интернационалистов, сквер по ул. Вербицкого, 12.

Днепровский район: парк "Победа", сквер по ул. Ивана Миколайчука, бульвар Амвросия Бучмы, сквер по ул. Шумского, 3.

Печерский район: Национальный ботанический сад имени М. М. Гришко.

Соломенский район: парк "Отрадный", парк "Орленок".

Голосеевский район: Голосеевский парк им. М. Рыльского.

В Киеве зацвели магнолии (фото: kyivcity.gov.ua)

Полюбоваться сакурами в Киеве можно тут:

Днепровский район: бульвар Верховной Рады, парк Андрея Малышко, парк "Победа".

Деснянский район: парк "Киото", парк им. Архитектора Николаева, парк им. Сержа Лифаря, сквер по ул. Александры Экстер, 16, 16-Б, 16-В.

Дарницкий район: сквер на Дарницкой площади, парк Партизанской славы.

Шевченковский район: возле Национальной оперы Украины, Владимирская горка, сквер у Золотых ворот, ботанический сад имени академика Фомина.

Печерский район: бульвар Липский, сквер Бастионный, площадь Ивана Франко, Национальный ботанический сад имени М. М. Гришко.

Подольский район: Куреневский парк, сквер возле кинотеатра "Жовтень".

Оболонский район: парк "Наталка".

Соломенский район: парк им. Николая Зерова.

Святошинский район: сквер на бульваре Академика Вернадского, парк "Совки", парк "Интернациональный".

В Киеве начали цвести сакуры (фото: kyivcity.gov.ua)

Отметим, что в столице высажена самая длинная в Украине аллея сакур, и расположена она на бульваре Верховной Рады длиной 1402 м (это целых 240 растений).

Особенностью магнолий является то, что всего в мире примерно 240 видов этих растений, при этом каждый уникален и имеет неповторимые цветы, которые отличаются по форме, строению, фактуре, цвету, расположению на ветвях.

Магнолии и сакуры в Киеве начали цвести (фото: kyivcity.gov.ua)