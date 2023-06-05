У Києві ремонтники зірвали дороге облицювання у переході, аби покласти дешеву плитку: розгорається скандал

Що відомо про ремонтні роботи

"Перехід на Університеті викладений натуральним травертином. Квадратний метр нового коштує від 2 тис., старого - кількадесят тисяч. Його збивають і кладуть стрьомну сіру плитку гранітну, широкого вжитку. Замість теплого традиційного для Києва травертину - могильний граніт", - пише Ксенія.

Також депутат додає, що цей ремонт разом із вулицею коштує 12 млн грн. Це десь 10 ремонтів укриттів у підвалах.

"Тому у вашому укритті мокро і смердить, бо "нема грошей". Ні дня без якоїсь х*рні від Департаменту транспорту. Можна просто хоча би перестати псувати місто?" - заявляє Семенова.

Ремонтні роботи у переході поблизу станції метро "Університет" (фото: facebook.com/shelevytska)

Реакція киян на дорогий ремонт підземного переходу

Пост Семенової викликав бурхливе обговорення у соцмережі про доцільність такого ремонту та й взагалі про "політику" самоврядування.

Що пишуть у коментарях: