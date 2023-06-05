У Києві ремонтники зірвали дороге облицювання у переході, аби покласти дешеву плитку: розгорається скандал

У Києві у підземному переході поблизу станції метро "Університет" збивають дороге облицювання натуральним травертином, аби замість нього викласти звичайну гранітну плитку. Такий ремонт переходу разом з вулицею столиці обійдеться в 12 млн грн. У мережі уже розгорається скандал щодо доцільності таких робіт.
Про це повідомила депутат Київської міської ради Ксенія Семенова у Facebook.
Що відомо про ремонтні роботи
"Перехід на Університеті викладений натуральним травертином. Квадратний метр нового коштує від 2 тис., старого - кількадесят тисяч. Його збивають і кладуть стрьомну сіру плитку гранітну, широкого вжитку. Замість теплого традиційного для Києва травертину - могильний граніт", - пише Ксенія.
Також депутат додає, що цей ремонт разом із вулицею коштує 12 млн грн. Це десь 10 ремонтів укриттів у підвалах.
"Тому у вашому укритті мокро і смердить, бо "нема грошей". Ні дня без якоїсь х*рні від Департаменту транспорту. Можна просто хоча би перестати псувати місто?" - заявляє Семенова.
Ремонтні роботи у переході поблизу станції метро "Університет" (фото: facebook.com/shelevytska)
Реакція киян на дорогий ремонт підземного переходу
Пост Семенової викликав бурхливе обговорення у соцмережі про доцільність такого ремонту та й взагалі про "політику" самоврядування.
Що пишуть у коментарях:
Що не так з переходом було, що аж камінь треба було збивати?
А в Печерському районі на проспекті Дружби народів ще "креативніше" підійшли до цього питання. Замість того, щоб відреставрувати коштовний та цінний камінь, взяли та закрасили веселою яскраво-блакитною фарбою граніт ззовні та рожевий туф зсередини. Ну що, "красіво" ж?
Спеціалісти Дептрансу просто не мають потрібної кваліфікації, як і керівництво, яке більше думає про відкати з тендерів, ніж про якісь там сучасні норми містобудування. Команду мера це, видно, цілком влаштовує. Тим паче вони ніколи в той перехід не спустяться.
Травертин же спокійно шліфується та миється. Чи не так? Це просто якийсь крінжовий незʼясовний дебілізм. "Розпилом" це не пояснити, адже "вмілий" чиновник/проєктант на реставрації зможе "зробити" набагато більше, ніж на вкладанні нової плитки.
Я не розумію, от що ще має статися, щоб у кожного в голові все змінилось і з'явилась відповідальність за свої дії і людяність. Я думала, що війна ну вже точно змінить свідомість і кожен на своєму місці перестане брехати, красти і давати хабарі. А ні...помилилась. Гнати на владу легше, для декого, ніж змінити себе. Огидно.
Скоріш за все замовники ремонту взагалі не знали, що це таке той травертин, а підійти, подивитись і помацати не можуть, бо по місту переміщаються на авто.