В Киеве прошло прощание с Виталием Белоножко: первые фото с похорон
12 января в Киеве прошло прощание с народным артистом Украины Виталием Белоножко. Исполнитель умер 9 января в больнице из-за остановки сердца в возрасте 70 лет.
РБК-Украина (проект Styler) собрала информацию о том, как прошли похороны народного артиста в Киеве.
Во время подготовки материала использовались источники: Київ24, 24 канал, Главком, oboz.ua.
Прощание с Виталием Белоножко
В Национальной филармонии Киева на Владимирском спуске, 2 прошло прощание с народным артистом Украины Виталием Белоножко. На церемонию пришли знакомые, друзья и поклонники его композиций.
В помещениях расставили фотографии певца. К ним люди сносили цветы, а также возлагали в гробу белые розы.
Похороны Виталия Белоножко (фото: Главком, oboz.ua)
В филармонии включали песни Белоножка и демонстрировали записи с его концертов.
Проститься с артистом пришел также патриарх ПЦУ Филарет. Священнослужитель отпел Белоножку и помолился.
Также провести в последний путь Виталия пришли:
- актер Владимир Талашко
- композитор Александр Злотник
- актер Метро Мага
- кинопродюсер Николай Княжицкий
- юрист Марина Стефанчук
- певица Аурика Ротару
- бывшие чиновники Михаил Кулиняк и Николай Полищук
- народная артистка Украины Надежда Шестак
- заслуженный артист Украины Дмитрий Линартович
Что известно о Виталии Белоножке
Виталий Васильевич Белоножко родился 11 июня 1953 года в селе Слобода Буринского района Сумской области.
Белоножко дебютировал на радио с песнями Максима Дунаевского, в том числе "Все пройдет" и "Городские цветы".
Позже ему удалось установить постоянные творческие связи с авторами: Александром Злотником (песни "Возвращайся сюда", "Там де двоє зустрічаються", "Затанцую тебя", "Кто ты такой?", "Тайфун по имени Катя", "Старая дача", "Чарівниця", "Шануймо любов") и Александра Осадчего ("Ти - земле моя", "Твоє ім'я", "А була любов", "Не лукав", "Боже, дай Україні волю").
В 1994 году фирма "НАК" выпустила две компакт-кассеты под общим названием "Ярмарок", а через год - "Яблуневий туман", на которых были собраны последние на тот момент записи Виталия Белоножко.
С тех пор артист начал активно выступать на концертах вместе со своей женой Светланой, бывшей солисткой оперетты и экс-диктором УТ-1.
Раньше мы делились легендарными песнями Виталия Белоножко, которые будут жить даже после его смерти.