У Києві пройде перший форум усної історії України за ініціативи музею "Голоси мирних" Фонду Ахметова

Форум є ініціативою музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, який вже понад п'ять років документує свідчення цивільних про війну від першої особи та зібрав вже понад 80 тисяч свідчень.

Головна мета ініціативи - створювати та поглиблювати зв’язки у спільноті інституцій та професіоналів, що документують досвіди, аби зафіксувати та зберегти історію і правду війни, що триває. Водночас — розповідати про правду війни світові. Створювати поле для мультидисциплінарного діалогу, спільнодії та об’єднання документальних ініціатив про війну.

Головні теми форуму:

— ролі та функції проєктів усної історії під час війни; існуючі підходи до документації досвідів війни;

— "больові точки" у такій документації;

— роль і значення українського досвіду документації досвідів війни для світових практик;

— формування наративів про війну та політик пам’яті; роль держави, суспільства, інституцій у цих процесах;

— що робити з великими масивами зібраних даних? Як може виглядати майбутній архів війни? Як Україні може допомогти міжнародний досвід?

— як говорити з міжнародними аудиторіями про цю війну?

— яким може бути майбутнє українського поля документаційних ініціатив та засади співпраці у ньому?

До участі у форумі запрошені представники освітніх, державних та незалежних інституцій України та світу; музеїв історії та національної пам’яті; українських міст, що постраждали від війни, а також документалісти.

Захід відкритий для партнерства і співпраці.

Участь у форумі безкоштовна і можлива за попередньої реєстрації та підтвердженням від організаторів.

Реєстрація доступна за посиланням https://forms.gle/UB8Z1c8LaZ56Nnpt8 та відкрита до 25 вересня 2023 року.

З питань акредитації преси, будь ласка, звертайтеся до Ольги Носик за електронною адресою onosyk@fdu.org.ua.

З питань реєстрації та додаткових питань — до Володимира Капустіна за електронною адресою forum@fdu.org.ua.

Під час форуму заплановано онлайн-трансляцію - https://civilvoicesmuseum.org/news.