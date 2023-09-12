В Киеве пройдет первый форум устной истории Украины по инициативе музея "Голоса мирных" Фонда Ахметова

10 октября 2023 г. в Киеве впервые пройдет офлайн-встреча украинских и международных документационных инициатив "Форум устной истории Украины". По соображениям безопасности, время и точное место проведения форума будут сообщены дополнительно.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Форум является инициативой музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который уже более пяти лет документирует свидетельства гражданских о войне от первого лица и собрал уже более 80 тысяч свидетельств.
Главная цель инициативы - создавать и углублять связи в сообществе институтов и профессионалов, документирующих опыты, чтобы зафиксировать и сохранить историю и правду продолжающейся войны. В то же время рассказывать о правде войны миру. Создайте поле для мультидисциплинарного диалога, сообщества и объединения документальных инициатив о войне.
Главные темы форума:
- роли и функции проектов устной истории во время войны; существующие подходы к документации опытов войны;
- "болевые точки" в такой документации;
- роль и значение украинского опыта документации опытов войны для мировых практик;
— формирование нарративов о войне и политике памяти; роль государства, общества, институтов в этих процессах;
- что делать с большими массивами собранных данных? Как выглядит будущий архив войны? Как Украине может помочь международный опыт?
- как говорить с международными аудиториями об этой войне?
— каким может быть будущее украинского поля документационных инициатив и основы сотрудничества в нем?
К участию в форуме приглашены представители образовательных, государственных и независимых институций Украины и мира; музеев истории и национальной памяти; украинских городов, пострадавших от войны, а также документалисты.
Мероприятие открыто для партнерства и сотрудничества.
Участие в форуме бесплатное и возможно при предварительной регистрации и подтверждении от организаторов.
Регистрация доступна по ссылке https://forms.gle/UB8Z1c8LaZ56Nnpt8 и открыта до 25 сентября 2023 года.
По вопросам аккредитации прессы, пожалуйста, обращайтесь к Ольге Носик по электронному адресу onosyk@fdu.org.ua.
По вопросам регистрации и дополнительных вопросов — к Владимиру Капустину по электронному адресу forum@fdu.org.ua.
Во время форума запланирована онлайн-трансляция – https://civilvoicesmuseum.org/news.