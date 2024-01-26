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У Києві проведуть показові годування левів: коли й куди приходити

Київ, П'ятниця 26 січня 2024 17:46
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У Києві проведуть показові годування левів: коли й куди приходити Показові годування левів у Києві (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Автор: Юлія Гаюк

Київський зоопарк проведе показові годування левів. 25 січня левиний прайд у зоопарку відсвяткував 15-річчя. З цієї нагоди для киян і гостей міста влаштують показові годування тварин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Київського зоопарку.

30 вересня 2009 року до Києва приїхали четверо маленьких левенят: Геркулес, Христина, Вілія і Даша.

У цьому році їхня родина відзначила 15-річчя життя в зоопарку. З цієї нагоди КиївЗоо влаштовує показові годування.

Спостерігати за цим дійством можна в суботу та неділю 27-28 січня о 12:00.

У Києві проведуть показові годування левів: коли й куди приходитиУ Києві проведуть показові годування левів: коли й куди приходитиУ Києві проведуть показові годування левів: коли й куди приходитиУ Києві проведуть показові годування левів: коли й куди приходити

Показові годування левів у Києві (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Довідка

3 000 років тому леви жили на території України - в Північному Причорномор'ї. Ці тварини другі за величиною з родини котячих після тигрів. Самці мають вагу від 150 до 250 кілограмів, натомість самиці важать від 120 до 150 кілограмів.

Раціон левів у зоопарку складається з яловичини, кролятини та індичатини. За день один лев маже з'їсти до семи кілограмів м’яса.

Для комфортного проживання левам створено умови, наближені до природних: тінисті дерева, густі чагарники, відкриті піщані та трав’яні галявини. Оскільки леви до 20 годин на добу проводять у сні, для відпочинку у прохолодний сезон по всій їх фазенді розкладено зручні дерев'яні настили та сінники.

Раніше ми розповідали про те, що на виставці в Кам'янці-Подільському знущаються з черепах.

Дивіться також, в яких кольорах тварини бачать світ людей.

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