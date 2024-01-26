В Киеве проведут показательные кормления львов: когда и куда приходить
Киевский зоопарк проведет показательные кормления львов. 25 января львиный прайд в зоопарке отметил 15-летие. Для киевлян и гостей города устроят показательные кормления животных.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Киевского зоопарка.
30 сентября 2009 года в Киев приехали четверо маленьких львят: Геркулес, Кристина, Вилия и Даша.
В этом году их семья отметила 15-летие жизни в зоопарке. По этому случаю КиевЗоо устраивает показательные кормления.
Наблюдать за этим действом можно в субботу и воскресенье 27-28 января в 12:00.
Показательные кормления львов в Киеве (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Справка
3 000 лет назад львы жили на территории Украины - в Северном Причерноморье. Эти животные вторые по величине из семейства кошачьих после тигров. Самцы имеют вес от 150 до 250 килограммов, а самки весят от 120 до 150 килограммов.
Рацион львов в зоопарке состоит из говядины, крольчатины и индюшатины. В день один лев может съесть до семи килограммов мяса.
Для комфортного проживания львам созданы условия, приближенные к естественным: тенистые деревья, густые кустарники, открытые песчаные и травяные лужайки. Поскольку львы до 20 часов в сутки проводят во сне, для отдыха в прохладный сезон по всей их фазенде разложены удобные деревянные настилы и сенники.
Ранее мы рассказывали о том, что на выставке в Каменце-Подольском издеваются над черепами.
Смотрите также, в каких цветах животные видят мир людей.