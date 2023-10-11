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У Києві прощаються з Ніною Матвієнко: люди вишиковуються в чергу, щоб покласти квіти (фото)

У Києві прощаються з Ніною Матвієнко (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

У Києві пройшла церемонія прощання з Ніною Матвієнко. Люди буквально ставали в чергу, щоб віддати шану співачці та душі української пісні.

РБК-Україна (проєкт Styler) побувало на церемонії та розповідає, як вона відбувалася.

Кияни прийшли на прощання з Ніною Матвієнко

Сьогодні, 11 жовтня, в Києві проходить церемонія прощання з Ніною Матвієнко. Процесія відбувається біля Національної філармонії України за адресою Володимирський узвіз, 2.

Поховають Ніну Митрофанівну на Звіринецькому кладовищі у Києві.

Церемонія прощання з Ніною Матвієнко в Києві (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

 

 

Звісно, на церемонії також були присутні Арсен Мірзоян, зять Ніни Матвієнко, та донька Антоніна.

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко на прощанні з Ніною Митрофанівною (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

Нагадаємо, що 8 жовтня о 10 ранку стало відомо про смерть відомої української співачки та акторки Ніни Матвієнко. Вона не дожила двох днів до свого 76-річчя. Про її смерть повідомив зять Арсен Мірзоян і згодом донька Тоня Матвієнко.

Причина смерті - невідома.

Раніше ми розповідали, які пісні Ніни Матвієнко найбільше запам'ятаються українцям.

А ще писали про маловідомі факти з життя Матвієнко, які розкривають артистку ще глибше.

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Нина Матвиенко