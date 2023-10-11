В Киеве прощаются с Ниной Матвиенко: люди выстраиваются в очередь, чтобы возложить цветы (фото)

Киевляне пришли на прощание с Ниной Матвиенко

Сегодня, 11 октября, в Киеве проходит церемония прощания с Ниной Матвиенко. Процессия проходит возле Национальной филармонии Украины по адресу Владимирский спуск, 2.

Похоронят Нину Митрофановну на Зверинецком кладбище в Киеве.

Церемония прощания с Ниной Матвиенко в Киеве (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Конечно, на церемонии присутствовали Арсен Мирзоян, зять Нины Матвиенко, и дочь Антонина.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко на прощании с Ниной Митрофановной (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Напомним, что 8 октября в 10 утра стало известно о смерти известной украинской певицы и актрисы Нины Матвиенко. Она не дожила два дня до своего 76-летия. О ее смерти сообщил зять Арсен Мирзоян и впоследствии дочь Тоня Матвиенко.

Причина смерти - неизвестна.