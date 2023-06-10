У Києві проклали новий автобусний маршрут: якими вулицями він буде проїжджати

У Києві запускають новий автобусний рейс №109, який буде їздити від станції метро "Харківська" до вулиці Володимирської біля Андріївського узвозу.
Про це повідомляють на сайті Департаменту транспортної інфраструктури.
Автобуси № 109 курсуватимуть за маршрутом:
Маршрут, яким буде курсувати рейс №109, на карті Києва (фото: kyivcity.gov.ua)
"Автобуси курсуватимуть для транспортного забезпечення мешканців міста та вивчення пасажиропотоку і прийняття подальших рішень щодо реорганізації маршрутної мережі", - зазначили в Департаменті.
Новий маршрут розпочинає діяти вже від 10 червня.
Учасники громадської організації "Пасажири Києва" вважають, що маршрут №109 не є необхідним для Києва.
"У пропозиціях Світового Банку 2016 року, обов'язкових до реалізації, такого маршруту немає. Але є ще 10 не запроваджених маршрутів, які давно треба було запустити. Але натомість запускається бозна-що "для вивчення пасажиропотоку", - обурюються вони у своєму Telegram-каналі.
Активісти переконані, що таке рішення спричинить збитки для Київпастрансу замість того, щоб запустити змодельовані маршрути з гарантованим попитом.
Раніше ми повідомляли про те, що поки в КМДА не планують підвищувати вартість проїзду.
До речі, писали й про нові німецькі автобуси, які будуть їздити Києвом.