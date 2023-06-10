У Києві проклали новий автобусний маршрут: якими вулицями він буде проїжджати

Якими вулицями проходить маршрут

Автобуси № 109 курсуватимуть за маршрутом:

вулиця Братства Тарасівців - вулиця Архітектора Вербицького - вулиця Тростянецька - вулиця Анни Ахматової - Дніпровська набережна - міст Патона - бульвар Миколи Міхновського - вулиця Велика Васильківська - вулиця Саксаганського - вулиця Антоновича - вулиця Гетьмана Павла Скоропадського - вулиця Володимирська - бульвар Тараса Шевченка

(у зворотному напрямку) бульвар Тараса Шевченка - вулиця Велика Васильківська - вулиця Саксаганського - вулиця Антоновича - бульвар Миколи Міхновського - міст Патона - Дніпровська набережна - вулиця Анни Ахматової - вулиця Тростянецька - вулиця Архітектора Вербицького - вулиця Братства Тарасівців

Маршрут, яким буде курсувати рейс №109, на карті Києва (фото: kyivcity.gov.ua)

"Автобуси курсуватимуть для транспортного забезпечення мешканців міста та вивчення пасажиропотоку і прийняття подальших рішень щодо реорганізації маршрутної мережі", - зазначили в Департаменті.

Новий маршрут розпочинає діяти вже від 10 червня.

Активісти не задоволені

Учасники громадської організації "Пасажири Києва" вважають, що маршрут №109 не є необхідним для Києва.

"У пропозиціях Світового Банку 2016 року, обов'язкових до реалізації, такого маршруту немає. Але є ще 10 не запроваджених маршрутів, які давно треба було запустити. Але натомість запускається бозна-що "для вивчення пасажиропотоку", - обурюються вони у своєму Telegram-каналі.

Активісти переконані, що таке рішення спричинить збитки для Київпастрансу замість того, щоб запустити змодельовані маршрути з гарантованим попитом.