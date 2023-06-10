ua ru
Сб, 10 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві проклали новий автобусний маршрут: якими вулицями він буде проїжджати

Новость на русском →
Київ, Субота 10 червня 2023 10:35
У Києві проклали новий автобусний маршрут: якими вулицями він буде проїжджати Автобус буде їздити під номером 109 (ілюстративне фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У Києві запускають новий автобусний рейс №109, який буде їздити від станції метро "Харківська" до вулиці Володимирської біля Андріївського узвозу.

Про це повідомляють на сайті Департаменту транспортної інфраструктури.

Якими вулицями проходить маршрут

Автобуси № 109 курсуватимуть за маршрутом:

  • вулиця Братства Тарасівців - вулиця Архітектора Вербицького - вулиця Тростянецька - вулиця Анни Ахматової - Дніпровська набережна - міст Патона - бульвар Миколи Міхновського - вулиця Велика Васильківська - вулиця Саксаганського - вулиця Антоновича - вулиця Гетьмана Павла Скоропадського - вулиця Володимирська - бульвар Тараса Шевченка
  • (у зворотному напрямку) бульвар Тараса Шевченка - вулиця Велика Васильківська - вулиця Саксаганського - вулиця Антоновича - бульвар Миколи Міхновського - міст Патона - Дніпровська набережна - вулиця Анни Ахматової - вулиця Тростянецька - вулиця Архітектора Вербицького - вулиця Братства Тарасівців

У Києві проклали новий автобусний маршрут: якими вулицями він буде проїжджати

Маршрут, яким буде курсувати рейс №109, на карті Києва (фото: kyivcity.gov.ua)

"Автобуси курсуватимуть для транспортного забезпечення мешканців міста та вивчення пасажиропотоку і прийняття подальших рішень щодо реорганізації маршрутної мережі", - зазначили в Департаменті.

Новий маршрут розпочинає діяти вже від 10 червня.

Активісти не задоволені

Учасники громадської організації "Пасажири Києва" вважають, що маршрут №109 не є необхідним для Києва.

"У пропозиціях Світового Банку 2016 року, обов'язкових до реалізації, такого маршруту немає. Але є ще 10 не запроваджених маршрутів, які давно треба було запустити. Але натомість запускається бозна-що "для вивчення пасажиропотоку", - обурюються вони у своєму Telegram-каналі.

Активісти переконані, що таке рішення спричинить збитки для Київпастрансу замість того, щоб запустити змодельовані маршрути з гарантованим попитом.

Раніше ми повідомляли про те, що поки в КМДА не планують підвищувати вартість проїзду.

До речі, писали й про нові німецькі автобуси, які будуть їздити Києвом.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА Київ автобуси