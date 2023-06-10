В Киеве проложили новый автобусный маршрут: по каким улицам он будет проезжать

В Киеве запускают новый автобусный рейс №109, который будет ездить от станции метро "Харьковская" до улицы Владимирской возле Андреевского спуска.

Об этом сообщают на сайте Департамента транспортной инфраструктуры.

Какими улицами проходит маршрут

Автобусы № 109 будут курсировать по маршруту:

улица Братства Тарасовцев - улица Архитектора Вербицкого - улица Тростянецкая - улица Анны Ахматовой - Днепровская набережная - мост Патона - бульвар Николая Михновского - улица Большая Васильковская - улица Саксаганского - улица Антоновича - улица Гетьмана Павла Скоропадского - улица Владимирская - бульвар Тарас

(в обратном направлении) бульвар Тараса Шевченко - улица Большая Васильковская - улица Саксаганского - улица Антоновича - бульвар Николая Михновского - мост Патона - Днепровская набережная - улица Анны Ахматовой - улица Тростянецкая - улица Архитектора Вербицкого - улица Братства Тарасовцев

Маршрут, по которому будет курсировать рейс №109, на карте Киева (фото: kyivcity.gov.ua)

"Автобусы будут курсировать для транспортного обеспечения жителей города и изучения пассажиропотока и принятия дальнейших решений по реорганизации маршрутной сети", - отметили в Департаменте.

Новый маршрут начинает действовать уже с сегодняшнего дня, 10 июня.

Активисты недовольны

Участники общественной организации "Пасажири Києва" считают, что маршрут №109 не необходимый для Киева.

"В предложениях Всемирного Банка 2016 года, обязательных к реализации, такого маршрута нет. Но есть еще 10 не введенных маршрутов, которые давно нужно было запустить. Но вместо этого запускается что-нибудь "для изучения пассажиропотока", - возмущаются они в своем Telegram-канале.

Активисты убеждены, что такое решение повлечет ущерб Киевпастрансу вместо того, чтобы запустить смоделированные маршруты с гарантированным спросом.