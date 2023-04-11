У Києві продають смарт-квартиру за півмільйона: 28 "квадратів", каналізація через сололіфт (фото)

Пропозицію про продаж розміщено на сайті безкоштовних оголошень OLX. В описі невелике житло позиціонується як смарт-квартира, а знаходиться вона у напівпідвальному приміщенні п'ятиповерхівки. Вид об'єкта - новобудова.

Вказана вартість житла - 14 тисяч доларів, що становить близько 515 тисяч гривень.

Стіни у бюджетній квартирі - 40 сантиметрові залізобетонні блоки, утеплені пінопластом. Стеля - 22-х сантиметровий монолітний залізобетон, а підлога - монолітна залізобетонна плита.

Автор оголошення пан Сергій зазначає, що приміщення сухе, і у квартирі було зроблено якісну гідроізоляцію.

Площа кухні - 17 "квадратів", у квартирі довгий вузький коридор, меблі відсутні, встановлені міжкімнатні двері.

Так виглядає найдешевша квартира в Києві (фото: olx.ua)

Серед особливостей житла зазначається, що каналізація працює через сололіфт. Такий своєрідний насос вважається альтернативним рішенням при облаштуванні внутрішньої - стокової системи в будинках, де мимовільна текти під ухилом неможлива.

Будинок із тихим двором розташований на вулиці Борщагівській, поряд знаходяться школа та садок, а от до магазинів, як мовиться в описі, доведеться йти близько пів кілометра. Неподалік ліс, а сама п'ятиповерхівка віддалена від траси.

У Києві продають міні-квартиру на 28 "квадратів" (фото: olx.ua)

Також у пішій доступності зупинка громадського транспорту, де можна сісти на маршрутку, та за 10 хвилин доїхати до станції метро "Академмістечко".

"Будинок зданий, документи на приміщення вже готові. За документами нежитлове приміщення", - зазначається в описі.

Смарт-квартира в Києві на Борщагівці (фото: olx.ua)