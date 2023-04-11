В Киеве продают смарт-квартиру за полмиллиона: 28 "квадратов", канализация через сололифт (фото)

Предложение о продаже размещено на сайте бесплатных объявлений OLX. В описании небольшое жилье позиционируется как смарт-квартира, а находится она в полуподвальном помещении пятиэтажки. Вид объекта - новостройка.

Указанная стоимость жилья - 14 тысяч долларов, что составляет около 515 тысяч гривен.

Стены в бюджетной квартире - 40 сантиметровые железобетонные блоки, утепленные пенопластом. Потолок - 22-х сантиметровый монолитный железобетон, а пол - монолитная железобетонная плита.

Автор объявления пан Сергей отмечает, что помещение сухое, и в квартире была сделана качественная гидроизоляция.

Площадь кухни - 17 "квадратов", в квартире длинный узкий коридор, мебель отсутствует, установлены межкомнатные двери.

Так выглядит самая дешевая квартира в Киеве (фото: olx.ua)

Среди особенностей жилья указывается, что канализация работает через сололифт. Такой своеобразный насос считается альтернативным решением при обустройстве внутренней - стоковой системы в домах, где непроизвольная течь под уклоном невозможна.

Дом с тихим двором расположен на улице Борщаговской, рядом находятся школа и садик, а вот до магазинов, как говорится в описании, придется идти около полукилометра. Недалеко лес, а сама пятиэтажка удалена от трассы.

В Киеве продают мини-квартиру на 28 "квадратов" (фото: olx.ua)

Также в пешей доступности остановка общественного транспорта, где можно сесть на маршрутку, и через 10 минут доехать до станции метро "Академгородок".

"Дом сдан, документы на помещение уже готовы. По документам нежилое помещение", - указывается в описании.

Смарт-квартира в Киеве на Борщаговке (фото: olx.ua)