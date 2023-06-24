У Києві продають квартиру "для поціновувачів розкоші": сума шокує

У Києві продають розкішну квартиру у клубному будинку за понад три мільйони доларів. Перевагою є не лише сама квартира, а й ЖК, в якому вона знаходиться.
Оголошення опублікували на популярному інтернет-сервісі OLX.
Покупцям нерухомості продавці запропонують:
Також в елітному ЖК є СПА, басейн, підземний паркінг та цілодобова охорона.
"Для поціновувачів розкоші та статусної класики, пропонуємо апартаменти в клубному будинку", - йдеться в оголошенні.
Ціна квартири - 3 200 000 доларів.
Апартаменти являють собою простору кухню-їдальню, вітальню, дві спальні зі своїми вбиральнями. Усі кімнати укомплектовані побутовою технікою та меблями "найкращих виробників".
Також особливим є і місце розташування, адже квартира знаходиться на Печерських пагорбах.
У Києві продають елітну квартиру (olx.ua)
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