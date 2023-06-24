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У Києві продають квартиру "для поціновувачів розкоші": сума шокує

У Києві продають елітну квартиру (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві продають розкішну квартиру у клубному будинку за понад три мільйони доларів. Перевагою є не лише сама квартира, а й ЖК, в якому вона знаходиться.

Оголошення опублікували на популярному інтернет-сервісі OLX.

Чим квартира особлива

Покупцям нерухомості продавці запропонують:

  • авторський ремонт
  • загальну площу квартири в 360 квадратних метрів
  • три кімнати
  • меблі
  • вид на "Батьківщину-мати"

Також в елітному ЖК є СПА, басейн, підземний паркінг та цілодобова охорона.

"Для поціновувачів розкоші та статусної класики, пропонуємо апартаменти в клубному будинку", - йдеться в оголошенні.

Ціна квартири - 3 200 000 доларів.

У Києві продають елітну квартиру (olx.ua)

Яка техніка у квартирі

Апартаменти являють собою простору кухню-їдальню, вітальню, дві спальні зі своїми вбиральнями. Усі кімнати укомплектовані побутовою технікою та меблями "найкращих виробників".

Також особливим є і місце розташування, адже квартира знаходиться на Печерських пагорбах.

У Києві продають елітну квартиру (olx.ua)

Раніше ми повідомляли, скільки коштує орендувати житло у Києві.

Також ми писали, чому поляки не хочуть здавати українцям житло.

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