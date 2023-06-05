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"Власники залякують". Чому поляки не хочуть здавати українцям житло

Новость на русском →
Понеділок 05 червня 2023 17:41
"Власники залякують". Чому поляки не хочуть здавати українцям житло Фото: Українські біженці у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Більшість українських біженців у Польщі стали самостійними і можуть орендувати житло на ринкових умовах. Таких – щонайменше 200 тисяч осіб.

Втім, організація Amnesty International виявила, що нерідко поляки не хочуть здавати квартири українцям, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Організація Amnesty International провела двомісячне дослідження про труднощі українців з орендою житла в Польщі. Під час моніторингу експерти неодноразово отримували повідомлення про небажання місцевих жителів здавати в оренду житло біженцям з України.

Зазначається, що поляки переконані, що українців не можна буде виселити, якщо вони не платитимуть за житло.

"Якщо йдеться про платну оренду, то правила для біженців з України такі самі, як і у випадку польських орендарів. При укладенні договору оренди виселяти людину, яка самостійно виховує дитину, вагітну або людину з інвалідністю є порушенням умов договору оренди житла. Потрібна тільки ухвала суду", – пояснюють правозахисники.

В Amnesty International також відзначають зловживання власників житла, які здають його біженцям з України.

"Дуже часто немає письмових договорів, тільки усні, і дуже часто є відкриті порушення закону власниками, які заходять у ці квартири, коли не повинні входити, залякують українців, що вони повинні виселитися або протягом місяця буде підвищена орендна платня", – йдеться у звіті.

Відповідно до закону про допомогу біженцям з України, втікачі від війни не зобов’язані вказувати в договорі оренди адресу, де вони могли б проживати у разі примусового виселення через несплату.

Міністерстві розвитку зазначили, що біженці з України нарівні з громадянами Польщі можуть подати заявки на отримання доплат до оренди житла, якщо вони мають важке матеріальне становище.

За даними Amnesty International, найбільші проблеми з орендою житла в Польщі мають одинокі матері з дітьми, особи старшого віку та люди з інвалідністю, а також біженці ромського походження.

Нагадаємо, ми писали про правила, чи можуть у Польщі виселити квартирантів за несплату рахунків.

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