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В Киеве продают квартиру "для любителей роскоши": сумма шокирует

В Киеве продают элитную квартиру (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве продают роскошную квартиру в клубном доме за более три миллиона долларов. Преимуществом является не только квартира, но и ЖК, в котором она находится.

Объявление опубликовано на популярном интернет-сервисе OLX.

Чем квартира особенная

Покупателям недвижимости продавцы предложат:

  • авторский ремонт
  • общую площадь квартиры в 360 квадратных метров
  • три комнаты
  • мебель
  • вид на "Батьківщину-мати"

Также в элитном ЖК есть СПА, бассейн, подземный паркинг и круглосуточная охрана.

"Для любителей роскоши и статусной классики, предлагаем апартаменты в клубном доме", - говорится в объявлении.

Цена квартиры - 3 200 000 долларов.

В Киеве продают элитную квартиру (olx.ua)

Какая техника в квартире

Апартаменты представляют собой просторную кухню-столовую, гостиную, две спальни со своими туалетами. Все комнаты укомплектованы бытовой техникой и мебелью "лучших производителей".

Также особенным является и месторасположение, ведь квартира находится на Печерских холмах.

В Киеве продают элитную квартиру (olx.ua)

Ранее мы сообщали, сколько стоит арендовать жилье в Киеве.

Также мы писали, почему поляки не хотят сдавать украинцам жилье.

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