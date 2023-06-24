ua ru
Сб, 24 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві продають квартиру "для поціновувачів розкоші": сума шокує

Новость на русском →
Київ, Субота 24 червня 2023 09:05
У Києві продають квартиру "для поціновувачів розкоші": сума шокує У Києві продають елітну квартиру (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві продають розкішну квартиру у клубному будинку за понад три мільйони доларів. Перевагою є не лише сама квартира, а й ЖК, в якому вона знаходиться.

Оголошення опублікували на популярному інтернет-сервісі OLX.

Чим квартира особлива

Покупцям нерухомості продавці запропонують:

  • авторський ремонт
  • загальну площу квартири в 360 квадратних метрів
  • три кімнати
  • меблі
  • вид на "Батьківщину-мати"

Також в елітному ЖК є СПА, басейн, підземний паркінг та цілодобова охорона.

"Для поціновувачів розкоші та статусної класики, пропонуємо апартаменти в клубному будинку", - йдеться в оголошенні.

Ціна квартири - 3 200 000 доларів.

У Києві продають квартиру &quot;для поціновувачів розкоші&quot;: сума шокуєУ Києві продають квартиру &quot;для поціновувачів розкоші&quot;: сума шокуєУ Києві продають квартиру &quot;для поціновувачів розкоші&quot;: сума шокуєУ Києві продають елітну квартиру (olx.ua)

Яка техніка у квартирі

Апартаменти являють собою простору кухню-їдальню, вітальню, дві спальні зі своїми вбиральнями. Усі кімнати укомплектовані побутовою технікою та меблями "найкращих виробників".

Також особливим є і місце розташування, адже квартира знаходиться на Печерських пагорбах.

У Києві продають квартиру &quot;для поціновувачів розкоші&quot;: сума шокуєУ Києві продають квартиру &quot;для поціновувачів розкоші&quot;: сума шокуєУ Києві продають квартиру &quot;для поціновувачів розкоші&quot;: сума шокуєУ Києві продають квартиру &quot;для поціновувачів розкоші&quot;: сума шокує

У Києві продають елітну квартиру (olx.ua)

Раніше ми повідомляли, скільки коштує орендувати житло у Києві.

Також ми писали, чому поляки не хочуть здавати українцям житло.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ квартиры Житло Оренда нерухомості