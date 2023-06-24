В Киеве продают квартиру "для любителей роскоши": сумма шокирует
В Киеве продают роскошную квартиру в клубном доме за более три миллиона долларов. Преимуществом является не только квартира, но и ЖК, в котором она находится.
Объявление опубликовано на популярном интернет-сервисе OLX.
Чем квартира особенная
Покупателям недвижимости продавцы предложат:
- авторский ремонт
- общую площадь квартиры в 360 квадратных метров
- три комнаты
- мебель
- вид на "Батьківщину-мати"
Также в элитном ЖК есть СПА, бассейн, подземный паркинг и круглосуточная охрана.
"Для любителей роскоши и статусной классики, предлагаем апартаменты в клубном доме", - говорится в объявлении.
Цена квартиры - 3 200 000 долларов.
В Киеве продают элитную квартиру (olx.ua)
Какая техника в квартире
Апартаменты представляют собой просторную кухню-столовую, гостиную, две спальни со своими туалетами. Все комнаты укомплектованы бытовой техникой и мебелью "лучших производителей".
Также особенным является и месторасположение, ведь квартира находится на Печерских холмах.
В Киеве продают элитную квартиру (olx.ua)
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