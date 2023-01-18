У Києві продають квартиру за 50 мільйонів: як вона виглядає

У Печерському районі Києва продають квартиру за 50 мільйонів гривень (1,3 мільйони доларів). Площа житла складає 165 кв.
Чому ця житлова площа коштує стільки грошей розповів експерт, пише ТСН.
Це чотирикімнатний будинок. В оголошенні наголошується, що площа квартири становить 165 "квадратів", з приводу інтер'єру пишуть, що "скрізь тільки натуральний мармур у великих шматках" та "панелі дерев'яні з італійського мореного дуба – везли з Італії".
Панорамні вікна будинку виходять на центр міста, а саме НСК "Олімпійський".
"Така квартира не єдина в Києві, в інших містах такі теж бувають. Єдине, що я маю сумніви щодо достовірності інформації про цей об'єкт, виходячи зі втремарки на фото. Є різні агентства з продажу нерухомості, їх досить багато в Києві. Вони публікують "заманухи" - об'єкт, якого не існує, або просто фотошоп із якогось глянсового журналу", - розповів Сергій Курганов, ріелтор-практик, гендиректор ріелторського об'єднання "Простір".
"Можливо, хтось і продає реально цю квартиру, але потрібно шукати першоджерело інформації та спілкуватися з представником власника", - додав він.
Ця квартира справді існує. Справа в тому, що вартість квартири така через те, що це дизайнерський проект.
"Квартира реальна. Це дизайнерський проект. У ЖК Tetris Hall на вулиці Івана Федорова, 2а. Виходячи з того, що за індексацією, пропозиція з'явилася зараз, є велика ймовірність, що завтра її "продаватимуть" все. Це просто привернення уваги до агентства". . Вони фактично грають у лотерею - пощастить чи не пощастить продати", - пояснює Сергій Курганов.
За словами експерта, вартість квартири – це ще не рекорд. Є інформація, що в цьому будинку пропонують квартиру за $1,9 мільйона.
Нагадаємо, що жителі Дніпра знімають квартири та оплачують оренду для постраждалих внаслідок обстрілу.