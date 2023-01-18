У Києві продають квартиру за 50 мільйонів: як вона виглядає

Як виглядає квартира

Це чотирикімнатний будинок. В оголошенні наголошується, що площа квартири становить 165 "квадратів", з приводу інтер'єру пишуть, що "скрізь тільки натуральний мармур у великих шматках" та "панелі дерев'яні з італійського мореного дуба – везли з Італії".

Панорамні вікна будинку виходять на центр міста, а саме НСК "Олімпійський".

Як виглядає квартира за 50 мільйонів у Києві (соцмережі)

Чому квартира така дорога

"Така квартира не єдина в Києві, в інших містах такі теж бувають. Єдине, що я маю сумніви щодо достовірності інформації про цей об'єкт, виходячи зі втремарки на фото. Є різні агентства з продажу нерухомості, їх досить багато в Києві. Вони публікують "заманухи" - об'єкт, якого не існує, або просто фотошоп із якогось глянсового журналу", - розповів Сергій Курганов, ріелтор-практик, гендиректор ріелторського об'єднання "Простір".

"Можливо, хтось і продає реально цю квартиру, але потрібно шукати першоджерело інформації та спілкуватися з представником власника", - додав він.

Ця квартира справді існує. Справа в тому, що вартість квартири така через те, що це дизайнерський проект.

"Квартира реальна. Це дизайнерський проект. У ЖК Tetris Hall на вулиці Івана Федорова, 2а. Виходячи з того, що за індексацією, пропозиція з'явилася зараз, є велика ймовірність, що завтра її "продаватимуть" все. Це просто привернення уваги до агентства". . Вони фактично грають у лотерею - пощастить чи не пощастить продати", - пояснює Сергій Курганов.

За словами експерта, вартість квартири – це ще не рекорд. Є інформація, що в цьому будинку пропонують квартиру за $1,9 мільйона.