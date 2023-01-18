В Киеве продают квартиру за 50 миллионов: как она выглядит

Как выглядит квартира

Это четырехкомнатный дом. В объявлении отмечается, что площадь квартиры составляет 165 "квадратов", по поводу интерьера пишут, что "везде только натуральный мрамор в больших кусках" и "панели деревянные из итальянского мореного дуба – везли из Италии".

Панорамные окна дома выходят на центр города, а именно НСК "Олимпийский".

Как выглядит квартира за 50 миллионов в Киеве (соцсети)

Почему квартира така дорогая

"Такая квартира не единственная в Киеве, в других городах такие тоже бывают. Единственное, что у меня есть сомнения в достоверности информации об этом объекте, исходя из вотремарки на фото. Есть разные агентства по продаже недвижимости, их достаточно много в Киеве. Они публикуют "заманухи" - объект, которого не существует, или просто фотошоп из какого-то глянцевого журнала", - рассказал Сергей Курганов, риэлтор-практик, гендиректор риэлторского объединения "Простор".

"Возможно, кто-то и продает реально эту квартиру, но нужно искать первоисточник информации и общаться с представителем владельца", - добавил он.

Эта квартира действительно существует. Дело в том, что стоимость квартиры такая из-за того, что это дизайнерский проект.

"Квартира реальна. Это дизайнерский проект. В ЖК Tetris Hall на улице Ивана Федорова, 2а. Исходя из того, что по индексации, предложение появилось сейчас, есть большая вероятность, что завтра его будут "продавать" все. Это просто привлечение внимания в агентства. Они фактически играют в лотерею — повезет или не повезет продать", - объясняет Сергей Курганов.

По словам эксперта, стоимость квартиры – это еще не рекорд. Есть информация, что в этом же доме предлагают квартиру за $1,9 миллиона.