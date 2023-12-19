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У Києві продавець фруктів вразила шляхетним ставленням до військового (відео)

У Києві продавець вразила вчинком (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Оболонському районі Києва продавець овочів та фруктів приємно вразила своїм людським ставленням до військового, який упав.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на місцевий Telegram-канал.

Вчинок продавця на Оболоні

Ситуація сталася біля ТЦ Dream Town. На вулиці впав військовий із травмою руки. Побачивши це, жінка-продавець підбігла до нього і допомогла бійцю підвестися. Але на цьому все не скінчилося.

Жінка дала пакет воїну та поклала туди овочів та фруктів. Військовий намагався дати гроші жінці, але вона відмовилася їх брати.

Реакція українців на вчинок жінки-продавця

У коментарях люди написали, що вчинок продавця - це норма.

  • Сумно, що ми всі вважаємо такі вчинки чимось величезним. Це просто норма. Це повинно бути всюди.
  • Боже, а можна мені хоч дві хвилини на день коли я не буду плакати.
  • В відео вся суть нашої країни, поранений військовий, жінка яка віддає останне.
  • Повага!
  • Як перестати плакати?

Як ми раніше писали, командир "Азова" пояснив, скільки триватиме війна в Україні.

Крім того, нещодавно вже стало відомо, як знайти роботу обмежено відповідним військовим.

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КиївОболонь