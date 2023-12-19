У Києві продавець фруктів вразила шляхетним ставленням до військового (відео)

Вчинок продавця на Оболоні

Ситуація сталася біля ТЦ Dream Town. На вулиці впав військовий із травмою руки. Побачивши це, жінка-продавець підбігла до нього і допомогла бійцю підвестися. Але на цьому все не скінчилося.

Жінка дала пакет воїну та поклала туди овочів та фруктів. Військовий намагався дати гроші жінці, але вона відмовилася їх брати.

Реакція українців на вчинок жінки-продавця

У коментарях люди написали, що вчинок продавця - це норма.