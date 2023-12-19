У Києві продавець фруктів вразила шляхетним ставленням до військового (відео)

В Оболонському районі Києва продавець овочів та фруктів приємно вразила своїм людським ставленням до військового, який упав.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на місцевий Telegram-канал.
Ситуація сталася біля ТЦ Dream Town. На вулиці впав військовий із травмою руки. Побачивши це, жінка-продавець підбігла до нього і допомогла бійцю підвестися. Але на цьому все не скінчилося.
Жінка дала пакет воїну та поклала туди овочів та фруктів. Військовий намагався дати гроші жінці, але вона відмовилася їх брати.
У коментарях люди написали, що вчинок продавця - це норма.
Як ми раніше писали, командир "Азова" пояснив, скільки триватиме війна в Україні.
Крім того, нещодавно вже стало відомо, як знайти роботу обмежено відповідним військовим.