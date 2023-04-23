У Києві повістки роздали на нічних зборах дрифтерів: "запросили" форсажників до військкомату

Співробітники військкоматів відвідали збори дрифтерів у Києві та вручили їм повістки на захід до воєнкомів.

"Любителі форсажу" або для тих, хто й надалі не усвідомлює. Мені здається, що суспільство давно сказало своє слово щодо прийнятної поведінки під час війни. І я зараз не говорю про те, що зовсім не можна кави випити або пообідати/повечеряти в якомусь закладі. Загалом ми й воюємо, щоб люди могли нормально жити. Але всьому є межі. Заганяти заряджені тачки в центр міста, ревти там моторами, дрифтувати там вулицями - це вже називається фарс під час війни. А біля цих заряджених моторів крутяться молодики, які за віком та станом здоров'я могли б, наприклад, тримати автомат", - прокоментував Олексій Білошицький.

На фото, які опублікував заступник голови патрульної поліції, видно, що представники військкоматів відвідали нічне збіговисько дрифтерів і більшості присутніх виписали повістки.

Фото: facebook.com/Bilosh

Він додав, що дрифтерів неодноразово попереджали та штрафували за шум у центрі міста.

"І ми вже попереджали неодноразово. І притягували до відповідальності. Але... На цей раз ми запросили на захід військкомів. Які, своєю чергою, "запрошували" форсажників. Але. Щоб пацани не засмучувалися, є годний лайфхак: автомат теж можна прокачати та протюнити", - наголосив Білошицький.

Фото: facebook.com/Bilosh