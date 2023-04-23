UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві повістки роздали на нічних зборах дрифтерів: "запросили" форсажників до військкомату

У Києві роздали повістки нічним гонщикам (фото: facebook.com/Bilosh)
Автор: Анна Шиканова

У Києві представники військкоматів відвідали вечірні збори дрифтерів та роздали молодим людям повістки. Повідомляється, що любителів форсажу неодноразово попереджали про заборону перегонів у столиці.

Деталі повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник голови патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Співробітники військкоматів відвідали збори дрифтерів у Києві та вручили їм повістки на захід до воєнкомів.

"Любителі форсажу" або для тих, хто й надалі не усвідомлює. Мені здається, що суспільство давно сказало своє слово щодо прийнятної поведінки під час війни. І я зараз не говорю про те, що зовсім не можна кави випити або пообідати/повечеряти в якомусь закладі. Загалом ми й воюємо, щоб люди могли нормально жити. Але всьому є межі. Заганяти заряджені тачки в центр міста, ревти там моторами, дрифтувати там вулицями - це вже називається фарс під час війни. А біля цих заряджених моторів крутяться молодики, які за віком та станом здоров'я могли б, наприклад, тримати автомат", - прокоментував Олексій Білошицький.

На фото, які опублікував заступник голови патрульної поліції, видно, що представники військкоматів відвідали нічне збіговисько дрифтерів і більшості присутніх виписали повістки.

Фото: facebook.com/Bilosh

Він додав, що дрифтерів неодноразово попереджали та штрафували за шум у центрі міста.

"І ми вже попереджали неодноразово. І притягували до відповідальності. Але... На цей раз ми запросили на захід військкомів. Які, своєю чергою, "запрошували" форсажників. Але. Щоб пацани не засмучувалися, є годний лайфхак: автомат теж можна прокачати та протюнити", - наголосив Білошицький.

Фото: facebook.com/Bilosh

До речі, ми писали про те, чи можуть вручати повістки під час перетину кордону.

А ще пояснювали, чи можуть після вручення повістки одразу відправити мобілізованого на фронт.

Читайте РБК-Україна в Google News
полициягонщикифорсаждріфтери