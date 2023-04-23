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В Киеве повестки раздали на ночном собрании дрифтеров: "пригласили" форсажников в военкомат

В Киеве раздали повестки ночным гонщикам (фото: facebook.com/Bilosh)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве представители военкоматов посетили вечернее собрание дрифтеров и раздали молодым людям повестки. Сообщается, что любителей форсажа неоднократно предупреждали о запрете гонок в столице.

Детали сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Сотрудники военкоматов посетили собрание дрифтеров в Киеве и вручили им повестки на мероприятие к военкомам.

"Любители форсажа" или для тех, кто и дальше не осознает. Мне кажется, что общество давно сказало свое слово по поводу приемлемого поведения во время войны. И я сейчас не говорю о том, что совсем нельзя кофе выпить или пообедать/поужинать в каком-то заведении. В целом, мы и воюем, чтобы люди могли нормально жить. Но всему есть границы. Загонять заряженные тачки в самый центр города, реветь там моторами, дрифтовать там улицами - это уже называется фарс во время войны. А возле этих заряженных моторов крутятся молодчики, которые по возрасту и состоянию здоровья могли бы, например, держать автомат", - прокомментировал Алексей Билошицкий.

На фото, которые опубликовал заместитель главы патрульной полиции, видно, что представители военкоматов посетили ночное сборище дрифтеров и большинству присутствующих выписали повестки.

Фото: facebook.com/Bilosh

Он добавил, что дрифтеров неоднократно предупреждали и штрафовали за шум в центре города.

"И мы уже предупреждали неоднократно. И притягивали к ответственности. Но… В этот раз мы пригласили на мероприятие военкомов. Которые, в свою очередь, "приглашали" форсажников. Но. Чтоб пацаны не расстраивались, есть годный лайфхак: автомат тоже можно прокачать и протюнинговать", - подчеркнул Билошицкий.

Фото: facebook.com/Bilosh

Кстати, ранее мы писали о том, могут ли вручать повестки во время пересечения границы.

А еще объясняли, могут ли после вручения повестки сразу отправить мобилизованного на фронт.

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