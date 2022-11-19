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У Києві повністю відновлює роботу ТРЦ Ocean Plaza: відома офіційна дата

У Києві відновлює роботу ТРЦ Ocean Plaza (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві знову відчинить свої двері один з найбільших ТРЦ Ocean Plaza.. Він був закритий з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомили на офіційній сторінці ТРЦ у Facebook.

Коли відкриється

Так, 22 листопада ТРЦ Ocean Plaza офіційно відновлює свою роботу після дев'яти місяців простою.

"Ваші улюблені магазини, фудкорт, ресторани та кінотеатр повертаються до роботи", - йдеться у повідомленні.

Графік роботи ТРЦ буде таким:

  • торгова галерея - працюватиме з 10:00 до 21:00;
  • гіпермаркет Auchan - з 08:30 до 21:00;
  • кінотеатр Cinema Citi - з 10:00 до 21:00.

Зокрема, повний список магазинів, які працюватимуть, буде відомий згодом.

Варто зазначити, що під час повітряної тривоги ТРЦ не працює. Найближче укриття знаходиться на станції метро "Либідська".

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що торговельний центр відкриється у жовтні, але поновлення роботи так і не відбулося.

У компанії запевняють, що дві третини від загального прибутку ТРЦ отримуватиме безпосередньо держава України. Загалом з відновленням роботи ТРЦ буде забезпечено роботою близько 3000 працівників.

Раніше ми повідомляли, що один із найбільших торговельно-розважальних центрів в Києві "Ocean Plaza" остаточно закрився. Мажоритарним власником (51% акцій) ТРЦ Ocean Plaza є російська компанія, яка належить сім'ї та партнерам російського олігарха Аркадія Ротенберга.

Влітку 2022 року рахунки власника ТРЦ – "ІС "Либідь" - були заарештовані, однак у серпні суд скасував арешт на будівлю та кошти на рахунках, після чого стало можливим відкриття Ocean Plaza.

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КиївOcean Plaza