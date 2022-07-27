В Киеве полностью закрылся один из крупнейших ТРЦ

Один из крупнейших торгово-развлекательных центров в Киеве "Ocean Plaza" окончательно закрылся. До этого, после 24 февраля, ТРЦ приостанавливало работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сети "Ашан".

Информацию о закрытии ТРЦ сообщили в пресс-центре "Ашана", соответственно, сообщив о своем закрытии, который еще до недавнего времени функционировал, поскольку в "Ocean Plaza" работал только нулевой этаж, где и находится гипермаркет и еще несколько магазинов.

Однако, как сообщили в пресс-службе, их попросила закрыться администрация ТРЦ.

"Уважаемые клиенты "Ашан" Лыбедская! С сегодняшнего дня магазин временно не будет работать. Администрация "Ocean Plaza" сообщила о приостановке работы торгового центра", - говорится в сообщении.

Примечательно, что сайт и соцсети ТРЦ "Ocean Plaza" не обновляются с февраля, а последнее сообщение на официальной странице в Facebook было опубликовано 24 февраля.

Как пишут СМИ, контрольный пакет акций ТРЦ "Ocean Plaza" принадлежит российскому бизнесмену и близкому другу российского президента Владимира Путина - Аркадию Ротенбергу. С чем и связывают возможное закрытие ТРЦ.

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Отметим, что киевский ТРЦ "Ocean Plaza" принадлежит компании "Инвестиционный союз "Лыбидь".

Согласно данным аналитической системы YouControl, ею владеют два кипрских офшора через ООО "Авангард-Виларти". Бенефицарами компании указаны украинский бизнесмен Василий Хмельницкий и два гражданина Швейцарии Сюзанна и Андреа Валлабх.

В апреле 2022 года Хмельницкий сообщил, что продал свою долю в "Ocean Plaza" бизнес-партнеру Андрею Иванову, но 51% принадлежат российской компании, не уточнив ее названия.

В то же время, советник главы МВД Антон Геращенко после начала российского вторжения заявил, что экономику Украины и уничтоженную инфраструктуру будут восстанавливать за счет имущества россиян.

"Начнем с ТРЦ "Ocean Plaza", который принадлежит дружбанам Путина - братьям Ротенбергам", - сказал он.

До осени 2019 года официальным совладельцем ТРЦ была Лилия Ротенберг - дочь российского олигарха Аркадия Ротенберга. Его считают одним из самых близких к Владимиру Путину бизнесменов. К примеру, именно Ротенберг заявил, что является владельцем "дворца Путина" в Геленджике.

Прямой связи ТРЦ "Ocean Plaza" с Ротенбергом через украинские реестры на данный момет установить нельзя. Однако в СМИ предполагали, что именно российский олигарх стоит за кипрскими офшорами, которые контролируют ТРЦ.

К примеру, директором одного из них - "Ocean Plaza" Project LTD, выступает Ирина Чиналиева, которая управляет рядом других компаний, подконтрольных Ротенбергу.

Напомним, недавно в Киеве арестовали часть ТРЦ, владельцами которой являются российские чиновники.

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