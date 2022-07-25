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В Киеве арестовали часть ТРЦ, владельцами которой являются российские чиновники

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Киев, Понедельник 25 июля 2022 18:33
В Киеве арестовали часть ТРЦ, владельцами которой являются российские чиновники Фото: в Киеве арестовали часть ТРЦ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители арестовали часть торгового центра в Киеве. Она принадлежала членам правительства России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Установлено, что фактическими владельцами части ТРЦ в Киеве являются российские чиновники, а более 50% акций принадлежат РФ. Прибыль от деятельности торгового центра могли использовать для финансирования подрывной деятельности против Украины.

Соломенский районный суд наложил арест на 15 тысяч квадратных метров нежилого помещения. Стоимость арестованного составляет около 1,2 млрд гривен.

Напомним, в Харьковской области разоблачили белорусское предприятие и арестовали активы на 120 млн гривен.

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