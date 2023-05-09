У Києві викрили хитру схему з вибивання грошей із мешканців у квартирах: як вона працює

Мешканці Києва повідомляють про нібито аферистів, які ходять по квартирах та вимагають гроші.
Про таку схему розповіла мешканка столиці Лілія Жалдак на Facebook-сторінці "Наш дім - Березняки".
Так, Лілія повідомила, що до її матері на Дніпровській набережній раптово нагрянули працівники з "перевірки газу". Пенсіонерка впустила чоловіків у квартиру, вони показали їй документи, але оскільки у неї проблеми із зором, то справжність їх не доведена.
"Це були двоє молодих чоловіків старших за 40, як вона каже. Перевірили чимось газ (лічильників у неї немає), сказали, що у неї "витік газу", зняли кран, який перекриває газ. Потім чимось замазали, залишили свій телефон (один сказав, що його звуть Максим), щоб відремонтувати, це коштуватиме 550 грн і пішли", - повідомила киянка.
Жінка не впевнена, чи це справді працівники служби газу, чи аферисти. У коментарях їй порадили зателефонувати до газової служби та запитати, чи відправляли до неї співробітників.
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