В Киеве сообщили о хитрой схеме по выбиванию денег с жильцов в квартирах: как она работает

Жители Киева сообщают о якобы аферистах, которые ходят по квартирам и вымогают деньги.
О такой схеме рассказала жительница столицы Лилия Жалдак на Facebook-странице "Наш дом - Березняки".
Так, Лилия сообщила, что к ее матери на Днепровской набережной внезапно нагрянули работники по "проверке газа". Пенсионерка впустила мужчин в квартиру, они показали ей документы, но так как у нее проблемы со зрением - то подлинность их не доказана.
"Это были двое молодых мужчин старше до 40, как она говорит. Проверили чем-то газ (счетчиков у нее нет), сказали, что у нее "утечка газа", сняли кран, который перекрывает газ. Потом чем-то замазали, оставили свой телефон (один сказал, что его зовут Максим), чтобы отремонтировать, это будет стоить 550 грн и пошли", - сообщила киевлянка.
Женщина не уверена, настоящие ли это работники службы газа или аферисты. В комментариях ей посоветовали позвонить в газовую службу и спросить, отправляли ли к ней сотрудников.
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