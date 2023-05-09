В Киеве сообщили о хитрой схеме по выбиванию денег с жильцов в квартирах: как она работает

В чем состоит схема

Так, Лилия сообщила, что к ее матери на Днепровской набережной внезапно нагрянули работники по "проверке газа". Пенсионерка впустила мужчин в квартиру, они показали ей документы, но так как у нее проблемы со зрением - то подлинность их не доказана.

"Это были двое молодых мужчин старше до 40, как она говорит. Проверили чем-то газ (счетчиков у нее нет), сказали, что у нее "утечка газа", сняли кран, который перекрывает газ. Потом чем-то замазали, оставили свой телефон (один сказал, что его зовут Максим), чтобы отремонтировать, это будет стоить 550 грн и пошли", - сообщила киевлянка.

Женщина не уверена, настоящие ли это работники службы газа или аферисты. В комментариях ей посоветовали позвонить в газовую службу и спросить, отправляли ли к ней сотрудников.