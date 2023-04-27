Ні товару, ні грошей: українцям розповіли, як ефективно захиститись від шахраїв

В Україні за минулий рік інтернет-шахраї завдали збитків на понад 1 млрд гривень. Зараз аферисти почали активно обдурювати людей, тому варто знати, як не потрапити на їхній гачок.

Про це йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Схема шахраїв

Киянин Андрія розповів, як його ошукали інтернет-аферисти.

За його словами, він замовляв кросівки на одному із сайтів, ціна йому сподобалася, вона була нижчою за ринкову. Проте потрібно було ще переказати передоплату в розмірі 250 гривень.

Киянин Андрій (скриншот)

Після того, як він переказав кошти, зв'язок з продавцем обірвався, той його заблокував у всіх соцмережах.

Хлопець зазначив, що сума передплати незначна, тому до поліції звертатись не став, але висновки зробив.

Що робити

У шахраїв в інтернеті є багато схем для виманювання коштів. За словами приватного детектива Руслана Болгова, щодо Андрія використали схему "трикутник".

Детектив Руслан Болгов (скриншот)

Експерт каже, що для того, щоб вберегтися від шахраїв, краще переписуватися лише в месенджерах магазинів. Також ніколи не вносьте 100% передоплату, якщо отримали товар - перевіряйте його на місці.

Юрист Андрій Тригуб розповів, що притягти до відповідальності аферистів цілком реально.

"Кошти повернути можна. Важливо зберегти або викачати квитанцію про те, що кошти надіслані. Зберегти скриншот обміну повідомленнями, де видно, про що домовлялися. А далі буде займатися слідство. Це може бути навіть кілька місяців", - каже він.

Юрист Андрій Тригуб (скриншот)

Тому, якщо вас ошукали шахраї, варто одразу звертати до кіберполіції.

Купуючи речі в інтернеті, не варто переходити на невідомі посилання та надсилати передплату. Краще скористатися послугами доставки сайту, адже так ваша покупка буде застрахована, а операцію завжди можна перевірити й відстежити.