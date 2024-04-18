В Києві попрощалися з письменником Дмитром Капрановим (фото)

Як прощалися з Дмитром Капрановим

Так, 18 квітня у дощовий день в столиці об 11:00 пройшла церемонія відспівування у Михайлівському Золотоверхому соборі. З письменником попрощалися близькі та шанувальники.

Серед присутніх в соборі були екс-президент Петро Порошенко, письменник Василь Шкляр, народний артист України Євген Ніщук, історик Оксана Космина, поет Дмитро Лазуткін та Іван Малкович, казкар Сашко Лірник та багато військових.

В Михайлівському соборі Києва попрощалися з Дмитром Капрановим (фото: РБК-Україна)

Поховають Дмитра Капранова на Байковому кладовищі у цей же день.

Нагадаємо, що Дмитро Капранов помер 16 квітня у віці 57 років. Сумну звістку про його смерть повідомив його брат Віталій. Пізніше стало відомо, що причиною смерті, ймовірно, стали проблеми з серцем.

Друг письменника, Сашко Лірник, поділився, що Капранову стало погано напередодні вранці.