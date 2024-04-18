В Києві попрощалися з письменником Дмитром Капрановим (фото)

16 квітня помер публіцист і громадський діяч Дмитро Капранов. 18 квітня в Києві попрощалися з українським письменником.
Як проводжали в останню путь Дмитра Капранова - дивіться в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Так, 18 квітня у дощовий день в столиці об 11:00 пройшла церемонія відспівування у Михайлівському Золотоверхому соборі. З письменником попрощалися близькі та шанувальники.
Серед присутніх в соборі були екс-президент Петро Порошенко, письменник Василь Шкляр, народний артист України Євген Ніщук, історик Оксана Космина, поет Дмитро Лазуткін та Іван Малкович, казкар Сашко Лірник та багато військових.
Поховають Дмитра Капранова на Байковому кладовищі у цей же день.
Нагадаємо, що Дмитро Капранов помер 16 квітня у віці 57 років. Сумну звістку про його смерть повідомив його брат Віталій. Пізніше стало відомо, що причиною смерті, ймовірно, стали проблеми з серцем.
Друг письменника, Сашко Лірник, поділився, що Капранову стало погано напередодні вранці.
Нагадаємо, що друг Дмитра Капранова розповів про причину його смерті.
Нещодавно ми розповідали, що на фронті загинув Павло Петриченко.