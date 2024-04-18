В Киеве простились с писателем Дмитрием Капрановым (фото)

16 апреля скончался публицист и общественный деятель Дмитрий Капранов. 18 апреля в Киеве простились с украинским писателем.
Как провожали в последний путь Дмитрия Капранова - смотрите в материале РБК-Украина (проект Styler).
Так, 18 апреля в дождливый день в столице в 11:00 прошла церемония отпевания в Михайловском Златоверхом соборе. С писателем простились близкие и поклонники.
Среди присутствовавших в соборе были экс-президент Петр Порошенко, писатель Василий Шкляр, народный артсит Украины Евгений Нищук, историк Оксана Космина и много военных.
Похоронят Дмитрия Капранова на Байковом кладбище в этот же день.
Напомним, что Дмитрий Капранов скончался 16 апреля в возрасте 57 лет. Печальное известие о его смерти сообщил его брат Виталий. Позже стало известно, что причиной смерти, вероятно, послужили проблемы с сердцем.
Друг писателя, Саша Лирник, поделился, что Капранову стало плохо накануне утром.
Напомним, что друг Дмитрия Капранова рассказал о причине его смерти.
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