Друг Дмитра Капранова розповів про причину його смерті
16 квітня на 57-му році життя раптово помер публіцист і громадський діяч Дмитро Капранов. Його друг Сашко Лірник розповів, що стало причиною передчасної смерті літератора.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Oboz.ua.
Що стало причиною передчасної смерті Дмитра Капранова
"Дмитро мав проблеми з серцем, хворів. Ми всі переживали, але лікарі казали, що все нормально. А тут стало погано зранку - і все. Позавчора ми ще бачилися - він так жартував гарно", - розповів Лірник.
Також він зізнався, що обидва брати - і Дмитро, і Віталій були дуже рідні для нього.
"Мені абсолютно не хочеться зараз щось коментувати, просто скажу: що брати Капранови - це частина мого Всесвіту. Мені настільки гірко, що не годен зараз навіть підібрати слова… Для мене Україна - це вони", - розповів друг Капранових.
Лірник також додав, що до братів він завжди міг звернутися по допомогу, вони завжди були його готові підтримати та вислухати.
"У нас стільки пригод було в житті - вони дуже легкі на підйом. Я не знаю, що казати… Разом із Дмитром йде частина моєї душі", - заявив Лірник.
Додамо, що прощання із Дмитром Капрановим відбудеться 18 квітня у Михайлівському Золотоверхому соборі об 11 годині. Літератора похоронять на Байковому кладовищі.
Дмитра поховають на Байковому кладовищі (скриншот)
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