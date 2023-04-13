У Києві показали елемент ракети, що потопила крейсер "Москва" (фото і відео)
У річницю знищення крейсера "Москва", флагмана Чорноморського флоту РФ, у музеї Києва показали елементи однієї з тих самих ракет "Нептун", за допомогою яких українські захисники відправили "російський військовий корабель" на дно Чорного моря 13 квітня 2022-го.
Виставка відбулася у столичному Національному військово-історичному музеї.
Які трофеї з "Москви" та як виглядає оригінальна частина ракети "Нептун" - читайте і дивіться у матеріалі нижче.
На оновленій виставці 13 квітня з нагоди річниці знищення ворожого крейсера провели презентацію унікальних фактів про подію: експертні характеристики бою, демонстрація точної дислокації, положення та розташування ракетоносця російських окупантів, демонстрацію оригінального елемента ураження.
Крім того, на сайті музею поінформували про презентацію спільно з Громадською організацією "ДНА" ексклюзивного проекту математичного моделювання процесу знищення "Москви".
У колекції Національного військово-історичного музею у Києві в експозиції є, серед іншого, сигнальний буй та рятувальний круг із крейсера противника...
Сигнальний буй та рятувальний круг із затонулого крейсера "Москва" (фото: nvimu.com.ua)
...Їх ще у травні минулого року виловили у районі гирла Дунаю українські прикордонники, після чого передали музейникам.
Пізніше, на початку осені, бійці Держприкордонслужби продемонстрували пліт на 20 осіб із затонулого російського крейсера, а також одяг, рятувальні жилети та деякі інші речі моряків та морпіхів із "Москви"...
Відео: українські прикордонники показали пліт із крейсера "Москва"
...Ще за кілька місяців, узимку, на пляж Одеси прибило новий артефакт із російського крейсера, а саме пакети "води питної аварійної".
Пакети з водою російських моряків із крейсера "Москва" знайшли на одеському пляжі (фото: dumskaya.net)
А наразі у головному військовому музеї України продемонстрували і стабілізатор стартового агрегату ракети Р-360 "Нептун" берегового ракетного комплексу Військово-морських сил України "РК-360МЦ" "Нептун", розробленого підприємствами ДК "Укроборонпром".
Як розповів на прес-конференції завідувач Центрального військово-морського музею України Сергій Воронов, рівно рік тому, 13 квітня 2022 року, о 14:06 відбувся старт першої з двох ракет "Нептун", і внаслідок удару російський крейсер "Москва" був уражений, передає "Укрінформ".
Демонстрація елемента ракети "Нептун", який вразив крейсер "Москва", відбулася у Національному військово-історичному музеї Києва (фото: ukrinform.ua)
Офіційні дані свідчать, що дві ракети поцілили в лівий борт у район ходового містка, кают-компанії та носового машинного відділення. "Москва" повністю затонула наступного дня, 14 квітня, за 75 км від мису Тарханкут.
Відео: запуск ракет "Нептун", які відправили флагман Чорноморського флоту російських окупантів "Москва" на дно у квітні 2022 року
Крейсер "Москва" був збудований у 1976 році на суднобудівному заводі в Миколаєві. Цей корабель довжиною трохи більш як 186 метрів і завширшки майже 21 метр налічував пів тисячі людей екіпажу.
За інформацією Ради Національної Безпеки та Оборони України, з екіпажу "Москви" було всього врятовано лише 58 людей. У РФ офіційно підтвердили загибель лише одного члена екіпажу, 27 осіб оголосили зниклими безвісти.
Російський крейсер "Москва" на дні Чорного моря (фото: radiosvoboda.org/facebook.com/OperationalCommandSouth)
Нагадаємо, раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, як знищення крейсера "Москва" вплинуло на перебіг війни.
Також повідомлялося, що нещодавно глава Міноборони Олексій Резніков запропонував після перемоги вирушати на дайвінг до втопленого крейсера "Москва".