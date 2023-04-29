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У Києві почали облаштовувати унікальний парк. Дивіться, яким він буде (фото)

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Київ, Субота 29 квітня 2023 12:36
У Києві почали облаштовувати унікальний парк. Дивіться, яким він буде (фото) Як виглядатиме новий парк (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Цього тижня у Дарницькому районі Києва розпочали будівництво першої черги парку "Срібний Кіл". Його облаштують навколо однойменного місцевого озера. Нова зелена зона буде адаптована для потреб фізичної і психологічної реабілітації воїнів ЗСУ.

Про це повідомляє Київська міська рада.

Як виглядатиме новий парк

Новий парк облаштують між станціями метро "Осокорки" й "Позняки" поблизу озера Срібний Кіл. Відведена площа має 7,54 га.

За словами депутата Київської міської ради й очільника ГО "Парк Срібний Кіл" Григорія Маленка, ідея створення парку виникла ще у 2016 році. Втім тільки зараз її почали реалізовувати.

У новому парку облаштують замкнену прогулянкову доріжку навколо озера, вона буде завдовжки 2 км.

У Києві почали облаштовувати унікальний парк. Дивіться, яким він буде (фото)Новий парк облаштують навколо озера Срібний Кіл (скриншот)

"Усі внутрішні елементи парку інтегровані в цей прогулянковий маршрут навколо озера. Зелена зона має бути багатофункціональною. Дитячі, спортивні, оглядові майданчики та зони відпочинку мають задовольнити потреби якомога ширшої аудиторії", - заявив Маленко.

У Києві почали облаштовувати унікальний парк. Дивіться, яким він буде (фото)Ось так виглядатиме новий парк у Дарницькому районі (скриншот)

Чим буде особливий цей парк

За задумом авторів проєкту цей парк буде інклюзивним. Крім цього, там облаштують локації, адаптовані для потреб фізичної і психологічної реабілітації воїнів ЗСУ.

Відомо, що будівництво відбудеться у шість етапів.

"Перша черга передбачає планування території відповідно до проєкту, облаштування двох вхідних груп парку, будівництво транзитної доріжки, якою можна бути прогулятися від однієї станції метро до іншої", - розповів Маленко.

У Києві почали облаштовувати унікальний парк. Дивіться, яким він буде (фото)Парк будуватимуть у 6 етапів (скриншот)

Також облаштують підпірні стіни, сходи та пандуси, встановлять системи водовідведення вхідної групи та прокладуть комунікації. А ще вимостять доріжки фігурними елементами типу ФЕМ, озеленять зону й встановлять лави та урни у зоні забудови першого етапу.

У Києві почали облаштовувати унікальний парк. Дивіться, яким він буде (фото)У Києві почали облаштовувати унікальний парк. Дивіться, яким він буде (фото)У Києві почали облаштовувати унікальний парк. Дивіться, яким він буде (фото)У Києві почали облаштовувати унікальний парк. Дивіться, яким він буде (фото)У Києві почали облаштовувати унікальний парк. Дивіться, яким він буде (фото)Ось так виглядатиме парк "Срібний Кіл" (скриншот)

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Київ