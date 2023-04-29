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В Киеве начали обустраивать уникальный парк. Смотрите, каким он будет (фото)

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Киев, Суббота 29 апреля 2023 12:36
В Киеве начали обустраивать уникальный парк. Смотрите, каким он будет (фото) Как будет выглядеть новый парк (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

На этой неделе в Дарницком районе Киева приступили к строительству первой очереди парка "Серебряный Кол". Его обустроят вокруг одноименного местного озера. Новая зеленая зона будет адаптирована для нужд физической и психологической реабилитации воинов ВСУ.

Об этом сообщает Киевский городской совет.

Как будет выглядеть новый парк

Новый парк обустроят между станциями метро "Осокорки" и "Позняки" вблизи озера Серебряный Кол. Отведенная площадь имеет 7,54 га.

По словам депутата Киевского городского совета и главы ОО "Парк Серебряный Кол" Григория Маленко, идея создания парка возникла еще в 2016 году. Впрочем, только сейчас ее начали реализовывать.

В новом парке обустроят замкнутую прогулочную дорожку вокруг озера, она будет длиной 2 км.

В Киеве начали обустраивать уникальный парк. Смотрите, каким он будет (фото)Новый парк обустроят вокруг озера Серебряный Кол (скриншот)

"Все внутренние элементы парка интегрированы в этот прогулочный маршрут вокруг озера. Зеленая зона должна быть многофункциональной. Детские, спортивные, смотровые площадки и зоны отдыха должны удовлетворить потребности более широкой аудитории", - заявил Маленко.

В Киеве начали обустраивать уникальный парк. Смотрите, каким он будет (фото)Вот так будет выглядеть новый парк в Дарницком районе (скриншот)

Чем будет особенный этот парк

По замыслу авторов проекта, этот парк будет инклюзивным. Кроме того, там обустроят локации, адаптированные для нужд физической и психологической реабилитации воинов ВСУ.

Известно, что строительство пройдет в шесть этапов.

"Первая очередь предполагает планирование территории в соответствии с проектом, обустройство двух входных групп парка, строительство транзитной дорожки, по которой можно прогуляться от одной станции метро до другой", - рассказал Маленко.

В Киеве начали обустраивать уникальный парк. Смотрите, каким он будет (фото)Парк будут строить в 6 этапов (скриншот)

Также обустроят подпорные стены, лестницы и пандусы, установят системы водоотвода входной группы и проложат коммуникации. А еще вымостят дорожки фигурными элементами типа ФЭМ, озеленят зону и установят скамьи и урны в зоне застройки первого этапа.

В Киеве начали обустраивать уникальный парк. Смотрите, каким он будет (фото)В Киеве начали обустраивать уникальный парк. Смотрите, каким он будет (фото)В Киеве начали обустраивать уникальный парк. Смотрите, каким он будет (фото)В Киеве начали обустраивать уникальный парк. Смотрите, каким он будет (фото)В Киеве начали обустраивать уникальный парк. Смотрите, каким он будет (фото)Вот так будет выглядеть парк "Серебряный Кол" (скриншот)

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Киев