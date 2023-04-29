В Киеве начали обустраивать уникальный парк. Смотрите, каким он будет (фото)

На этой неделе в Дарницком районе Киева приступили к строительству первой очереди парка "Серебряный Кол". Его обустроят вокруг одноименного местного озера. Новая зеленая зона будет адаптирована для нужд физической и психологической реабилитации воинов ВСУ.

Об этом сообщает Киевский городской совет .

Как будет выглядеть новый парк

Новый парк обустроят между станциями метро "Осокорки" и "Позняки" вблизи озера Серебряный Кол. Отведенная площадь имеет 7,54 га.

По словам депутата Киевского городского совета и главы ОО "Парк Серебряный Кол" Григория Маленко, идея создания парка возникла еще в 2016 году. Впрочем, только сейчас ее начали реализовывать.

В новом парке обустроят замкнутую прогулочную дорожку вокруг озера, она будет длиной 2 км.

Новый парк обустроят вокруг озера Серебряный Кол (скриншот)

"Все внутренние элементы парка интегрированы в этот прогулочный маршрут вокруг озера. Зеленая зона должна быть многофункциональной. Детские, спортивные, смотровые площадки и зоны отдыха должны удовлетворить потребности более широкой аудитории", - заявил Маленко.

Вот так будет выглядеть новый парк в Дарницком районе (скриншот)

Чем будет особенный этот парк

По замыслу авторов проекта, этот парк будет инклюзивным. Кроме того, там обустроят локации, адаптированные для нужд физической и психологической реабилитации воинов ВСУ.

Известно, что строительство пройдет в шесть этапов.

"Первая очередь предполагает планирование территории в соответствии с проектом, обустройство двух входных групп парка, строительство транзитной дорожки, по которой можно прогуляться от одной станции метро до другой", - рассказал Маленко.

Парк будут строить в 6 этапов (скриншот)

Также обустроят подпорные стены, лестницы и пандусы, установят системы водоотвода входной группы и проложат коммуникации. А еще вымостят дорожки фигурными элементами типа ФЭМ, озеленят зону и установят скамьи и урны в зоне застройки первого этапа.

Вот так будет выглядеть парк "Серебряный Кол" (скриншот)