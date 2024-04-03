У Києві почали квітнути сакури та магнолії: неймовірно красиві фото

Весняний Київ розквітає в барвах цвітіння ніжних сакур і магнолій, перетворюючи парки та сквери у дійсно казкове місце.
РБК-Україна (проект Styler) ділиться фотографіями першого цвіту на екзотичних деревах, які опублікували на сайті Київської міської державної адміністрації.
Рожеві й білі квіти уже скоро сповна наповнять повітря ніжним ароматом. Але і зараз вони зачаровують кожного, хто милується цими чарівними деревцями у різних куточках столиці.
Сакури й магнолії цвітуть в столиці України (фото: КМДА/Михайло Криволапов)
Зауважимо, що сакури та магнолії ростуть не лише у ботанічних садах (Ботсаду імені академіка Фоміна та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка), а й у київських парках та скверах.
Спочатку вони розквітли в Дніпровському та Деснянському районах.
"Скоро цвітінням можна буде помилуватися в усіх районах столиці", - кажуть в КМДА.
Варто зазначити також, що тривалість пишного цвітіння сакури та магнолії становить близько двох тижнів залежно від виду.
"Переконаний, що в такий непростий час милування квітами допоможе містянам і гостям столиці на якийсь час переключитися від турбот та отримати заряд позитиву на багато тижнів уперед", - коментує директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.
Сакури й магнолії цвітуть в столиці України (фото: КМДА/Михайло Криволапов)
За інформацією КО "Київзеленбуд", сакури в Києві висаджені на таких локаціях.
Дніпровський район:
Деснянський район:
Дарницький район:
Шевченківський район:
Печерський район:
Подільський район:
Оболонський район:
Солом’янський район:
Святошинський район:
Голосіївський район:
Крім того, помилуватися магноліями у столиці можна буде на таких локаціях.
Оболонський район:
Деснянський район:
Дарницький район:
Дніпровський район:
Солом’янський район:
Печерський район:
Голосіївський район:
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