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У Києві почали квітнути сакури та магнолії: неймовірно красиві фото

Київ скоро потоне у цвіті сакур і магнолій (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Весняний Київ розквітає в барвах цвітіння ніжних сакур і магнолій, перетворюючи парки та сквери у дійсно казкове місце.

РБК-Україна (проект Styler) ділиться фотографіями першого цвіту на екзотичних деревах, які опублікували на сайті Київської міської державної адміністрації.

Як цвітуть сакури та магнолії у Києві

Рожеві й білі квіти уже скоро сповна наповнять повітря ніжним ароматом. Але і зараз вони зачаровують кожного, хто милується цими чарівними деревцями у різних куточках столиці.

Сакури й магнолії цвітуть в столиці України (фото: КМДА/Михайло Криволапов)

Зауважимо, що сакури та магнолії ростуть не лише у ботанічних садах (Ботсаду імені академіка Фоміна та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка), а й у київських парках та скверах.

Спочатку вони розквітли в Дніпровському та Деснянському районах. 

"Скоро цвітінням можна буде помилуватися в усіх районах столиці", - кажуть в КМДА.

Варто зазначити також, що тривалість пишного цвітіння сакури та магнолії становить близько двох тижнів залежно від виду.

"Переконаний, що в такий непростий час милування квітами допоможе містянам і гостям столиці на якийсь час переключитися від турбот та отримати заряд позитиву на багато тижнів уперед", - коментує директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Сакури й магнолії цвітуть в столиці України (фото: КМДА/Михайло Криволапов)

Де в Києві висаджені сакури й магнолії

За інформацією КО "Київзеленбуд", сакури в Києві висаджені на таких локаціях.

Дніпровський район:

  • бульвар Верховної Ради
  • Дарницька площа
  • парк "Перемога"

Деснянський район:

  • парк "Кіото"

Дарницький район:

  • парк Партизанської слави

Шевченківський район:

  • Майдан Незалежності
  • Пейзажна алея
  • Сирецький парк
  • Володимирська гірка
  • сквер біля Золотих воріт
  • Мюнхенський сквер

Печерський район:

  • Наводницький парк
  • бульвар Липський
  • сквер імені Марії Заньковецької
  • сквер біля театру імені Івана Франка
  • сквер біля Печерської райдержадміністрації

Подільський район:

  • Куренівський парк
  • сквер біля кінотеатру "Жовтень"
  • сквер № 3 на Контрактовій площі

Оболонський район:

  • парк "Наталка"
  • сквер на просп. Степана Бандери
  • "Сад Каменів"
  • парк "Пуща-Водиця"
  • набережна Дніпра

Солом’янський район:

  • парк імені Миколи Зерова
  • парк "Відрадний"
  • парк "Орлятко"
  • сквер імені Максима Шаповала
  • Солом’янський ландшафтний парк
  • сквер Залізничний
  • площа Петра Кривоноса.

Святошинський район:

  • сквер на бульварі Академіка Вернадського
  • парк "Інтернаціональний"
  • парк на вулиці Ореста Васкула (колишня назва – Феодори Пушиної)
  • сквер імені Василя Стуса (на розі проспектів Берестейського та Палладіна)

Голосіївський район:

  • сквер на вул. Івана Федорова
  • сквер біля ВДНГ
  • сквер Героїв Маріуполя

Крім того, помилуватися магноліями у столиці можна буде на таких локаціях.

Оболонський район:

  • парк "Наталка"

Деснянський район:

  • парк із водними об’єктами на просп. Романа Шухевича

Дарницький район:

  • парк Партизанської слави
  • парк Воїнів-інтернаціоналістів

Дніпровський район:

  • парк "Перемога"
  • бульвар Івана Миколайчука
  • бульвар Амвросія Бучми
  • сквер на Дарницькій площі

Солом’янський район:

  • парк "Відрадний"

Печерський район:

  • сквер імені Марії Заньковецької
  • Бастіонний сквер

Голосіївський район:

  • Голосіївський парк імені М. Рильського

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підготувати гардероб до нового сезону.

Читайте також про народні способи підживлення орхідей, які змусять рослину шалено рости й квітнути.

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