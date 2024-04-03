В Киеве начали цвести сакуры и магнолии: невероятно красивые фото

Весенний Киев расцветает в красках цветения нежных сакур и магнолий, превращая парки и скверы в действительно сказочное место.
РБК-Украина (проект Styler) делится фотографиями первого цвета на экзотических деревьях, опубликованными на сайте Киевской городской государственной администрации.
Розовые и белые цветы уже скоро наполнят воздух нежным ароматом. Но и сейчас они очаровывают каждого, кто любуется этими волшебными деревцами в разных уголках столицы.
Сакуры и магнолии цветут в столице Украины (фото: КГГА/Михаил Криволапов)
Заметим, что сакуры и магнолии растут не только в ботанических садах (Ботсаду имени академика Фомина и Национальном ботаническом саду имени М. М. Гришко), но и в киевских парках и скверах.
Сначала они расцвели в Днепровском и Деснянском районах.
"Скоро цветением можно будет полюбоваться во всех районах столицы", - говорят в КГГА.
Стоит отметить также, что продолжительность пышного цветения сакуры и магнолии составляет около двух недель в зависимости от вида.
"Убежден, что в такое непростое время любование цветами поможет горожанам и гостям столицы на время переключиться от забот и получить заряд позитива на многие недели вперед", - комментирует директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.
Сакуры и магнолии цветут в столице Украины (фото: КГГА/Михаил Криволапов)
По информации КО "Киевзеленстрой", сакуры в Киеве высажены на таких локациях.
Днепровский район:
Деснянский район:
Дарницкий район:
Шевченковский район:
Печерский район:
Подольский район:
Оболонский район:
Соломенский район:
Святошинский район:
Голосеевский район:
Кроме того, полюбоваться магнолиями в столице можно будет в таких локациях.
Оболонский район:
Деснянский район:
Дарницкий район:
Днепровский район:
Соломенский район:
Печерский район:
Голосеевский район:
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