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В Киеве начали цвести сакуры и магнолии: невероятно красивые фото

Киев скоро утонет в цвете сакур и магнолий (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Весенний Киев расцветает в красках цветения нежных сакур и магнолий, превращая парки и скверы в действительно сказочное место.

РБК-Украина (проект Styler) делится фотографиями первого цвета на экзотических деревьях, опубликованными на сайте Киевской городской государственной администрации.

Как цветут сакуры и магнолии в Киеве

Розовые и белые цветы уже скоро наполнят воздух нежным ароматом. Но и сейчас они очаровывают каждого, кто любуется этими волшебными деревцами в разных уголках столицы.

Сакуры и магнолии цветут в столице Украины (фото: КГГА/Михаил Криволапов)

Заметим, что сакуры и магнолии растут не только в ботанических садах (Ботсаду имени академика Фомина и Национальном ботаническом саду имени М. М. Гришко), но и в киевских парках и скверах.

Сначала они расцвели в Днепровском и Деснянском районах.

"Скоро цветением можно будет полюбоваться во всех районах столицы", - говорят в КГГА.

Стоит отметить также, что продолжительность пышного цветения сакуры и магнолии составляет около двух недель в зависимости от вида.

"Убежден, что в такое непростое время любование цветами поможет горожанам и гостям столицы на время переключиться от забот и получить заряд позитива на многие недели вперед", - комментирует директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

Сакуры и магнолии цветут в столице Украины (фото: КГГА/Михаил Криволапов)

Где в Киеве высажены сакуры и магнолии

По информации КО "Киевзеленстрой", сакуры в Киеве высажены на таких локациях.

Днепровский район:

  • бульвар Верховной Рады
  • Дарницкая площадь
  • парк "Перемога"

Деснянский район:

  • парк "Кіото"

Дарницкий район:

  • парк Партизанской славы

Шевченковский район:

  • Майдан независимости
  • Пейзажная аллея
  • Сырецкий парк
  • Владимирская горка
  • сквер у Золотых ворот
  • Мюнхенский сквер

Печерский район:

  • Наводницкий парк
  • бульвар Липский
  • сквер имени Марии Заньковецкой
  • сквер возле театра имени Ивана Франко
  • сквер возле Печерской райгосадминистрации

Подольский район:

  • Куреневский парк
  • сквер у кинотеатра "Жовтень"
  • сквер №3 на Контрактовой площади

Оболонский район:

  • парк "Наталка"
  • сквер по просп. Степана Бандеры
  • "Сад Каменів"
  • парк "Пуща-Водиця"
  • набережная Днепра

Соломенский район:

  • парк имени Николая Зерова
  • парк "Відрадний"
  • парк "Орлятко"
  • сквер имени Максима Шаповала
  • Соломенский ландшафтный парк
  • сквер Железнодорожный
  • площадь Петра Кривоноса

Святошинский район:

  • сквер на бульваре Академика Вернадского
  • парк "Інтернаціональний"
  • парк на улице Ореста Васкула (прежнее название - Феодоры Пушиной)
  • сквер имени Василия Стуса (на углу проспектов Берестейского и Палладина)

Голосеевский район:

  • сквер на ул. Ивана Федорова
  • сквер возле ВДНХ
  • сквер Героев Мариуполя

Кроме того, полюбоваться магнолиями в столице можно будет в таких локациях.

Оболонский район:

  • парк "Наталка"

Деснянский район:

  • парк с водными объектами по просп. Романа Шухевича

Дарницкий район:

  • парк Партизанской славы
  • парк Воинов-интернационалистов

Днепровский район:

  • парк "Перемога"
  • бульвар Ивана Миколайчука
  • бульвар Амвросия Бучмы
  • сквер на Дарницкой площади

Соломенский район:

  • парк "Відрадний"

Печерский район:

  • сквер имени Марии Заньковецкой
  • Бастионный сквер

Голосеевский район:

  • Голосеевский парк имени М. Рыльского

Напомним, ранее мы рассказывали, как подготовить гардероб к новому сезону.

Читайте также о народных способах подкормки орхидей, которые заставят растение безумно расти и цвести.

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