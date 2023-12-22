У Києві почали курсувати нові трамваї українського виробництва: як вони виглядають (фото)

У Києві почав курсувати новий трамвай українського виробництва. Наразі він їздить маршрутом №8 "Станція метро "Лісова" - станція метро Позняки".

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram -каналі мера Києва Віталія Кличка.

Що відомо

22 грудня на маршрут на лівому березі Києва вийшли нові трамваї українського виробництва Татра-Юг. Вони курсують на маршруті №8 "Станція метро "Лісова" - станція метро Позняки".

До цього по маршруту ходили 12 трамваїв застарілих моделей. При цьому вони могли перевозити близько 700 пасажирів на годину.

Тепер столиця змогла придбати партію нових трамваїв. Відповідно на маршруті працюватиме сім трисекційних низькопідлогових трамваїв з інтервалом руху 15 хвилин.

Перевозити вони зможуть понад 1 000 пасажирів на годину.

Який вигляд мають оновлені трамваї - дивіться нижче на фото.

Нові трамваї українського виробництва в Києві (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

У Києві закрили метро

Нагадаємо, що з 8 грудня в Києві на ремонт закрили станції метро від "Деміївської" до "Теремків". Це пов'язано з ремонтними роботами, які триватимуть шість місяців.

У КМДА запустили наземний транспорт із тим самим маршрутом, щоб полегшити навантаження на дорогах.

18 грудня запрацювала система компенсацій за проїзд. Пасажири, які змушені пересідати на комунальні автобуси чи тролейбуси, платять лише по 8 гривень від "Теремків" до будь-якої іншої станції метро.

Система компенсацій діє для пластикової та цифрової транспортної картки, а також згенерованих із поїздок QR-квитків. При цьому необхідно валідувати картку при кожній пересадці у звичайному режимі. Зайві списані поїздки повертаються наступного дня.