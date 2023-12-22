В Киеве начали курсировать новые трамваи украинского производства: как они выглядят (фото)

В Киеве начал курсировать новый трамвай украинского производства. Сейчас он ездит по маршруту №8 "Станция метро "Лесная" - станция метро Позняки".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram -канале мэра Киева Виталия Кличко.

Что известно

22 декабря на маршрут на левом берегу Киева вышли новые трамваи украинского производства Татра-Юг. Они курсируют на маршруте №8 "Станция метро "Лесная" - станция метро Позняки".

До этого по маршруту ходили 12 трамваев устаревших моделей. При этом они могли перевозить около 700 пассажиров в час.

Теперь столица смогла приобрести партию новых трамваев. Соответственно, на маршруте будет работать семь трехсекционных низкопольных трамваев с интервалом движения 15 минут.

Перевозить они смогут более 1 000 пассажиров в час.

Как выглядят обновленные трамваи - смотрите ниже на фото.

Новые трамваи украинского производства в Киеве (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

В Киеве закрыли метро

Напомним, что с 8 декабря в Киеве на ремонт закрыли станции метро от "Демеевской" до "Теремков". Это связано с ремонтными работами, которые продлятся шесть месяцев.

В КГГА запустили наземный транспорт с тем же маршрутом, чтобы облегчить нагрузку на дорогах.

18 декабря заработала система компенсаций за проезд. Пассажиры, вынужденные пересаживаться на коммунальные автобусы или троллейбусы, платят всего по 8 гривен от "Теремков" до любой другой станции метро.

Система компенсаций действует для пластиковой и цифровой транспортной карты, а также сгенерированных из поездок QR-билетов. При этом необходимо валидировать карту при каждой пересадке в обычном режиме. Лишние списанные поездки возвращаются на следующий день.