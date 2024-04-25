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У Києві планують запустити новий сервіс оплати проїзду: що відомо

Що зміниться у столичному транспорті (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

У Києві міська влада, ймовірно, готує до запуску новий сервіс - оплату проїзду у смартфоні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ГО "Пасажири Києва" у Telegram.

Що відомо про зміни

"Користувачі зможуть оплачувати проїзд у своєму смартфоні без використання валідаторів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сервіс спершу працюватиме в бета-версії на декількох маршрутах наземного громадського транспорту.

"З огляду на наявність валідаторів у всьому комунальному транспорті, ймовірно це буде розв'язанням питання оплати проїзду в маршрутках. Адже саме приватні перевізники скаржаться на необхідність закупівлі валідаторів", - говорять у ГО "Пасажири Києва".

Нагадаємо, що у грудні торік КМДА відхилила петицію, яка передбачала встановлення валідаторів у маршрутках. Автори петиції наголошували, що валідатори спростять процедуру оплати проїзду, оскільки та буде безконтактною. А ще пільговики могли б користуватись своїм правом на безкоштовний проїзд, не повідомляючи водію, що у них є інвалідність.

Як економити на проїзді в громадському транспорті

Економити на проїзді у громадському транспорті допомагає електронна муніципальна пластикова "Картка киянина".

Деяким категоріям вона надає право на безкоштовний проїзд (пільговики зі столичною реєстрацією). Також її можна використовувати як транспортний квиток з можливістю придбання поїздок - чим більше купуєте, тим дешевше буде.

За подібною схемою можна купувати квитки у мобільному застосунку "Київ Цифровий" (для Android та iOS). За умови купівлі декількох поїздок надається знижка.

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Київ