Громадський транспорт у Києві: де знайти маршрути тролейбусів, трамваїв та автобусів

Маршрути автобусів, тролейбусів та трамваїв у Києві можна знайти онлайн. Рух деякого громадського транспорту можна відстежувати на онлайн-мапі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Маршрути громадського транспорту Києва можна:

переглянути на сайті КП "Київпастранс";

скористатись сервісом EasyWay.

Додамо, що рух низки автобусів, тролейбусів та трамваї у Києві можна відстежувати на онлайн-мапі через сервіс EasyWay.

Скільки коштує проїзд у громадському транспорті

Вартість проїзду у міському пасажирському транспорті Києва становить:

автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері - 8 гривень на одну поїздку;

у міській електричці - 15 гривень на одну поїздку;

тариф на проїзд в метро - 8 гривень на одну поїздку.

Також можна придбати проїзний, тоді вартість проїзд буде дешевшою. Проїзний може бути на весь місяць чи на половину, на один вид транспорту чи на кілька.