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Громадський транспорт у Києві: де знайти маршрути тролейбусів, трамваїв та автобусів

Київ, Неділя 21 квітня 2024 00:03
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Громадський транспорт у Києві: де знайти маршрути тролейбусів, трамваїв та автобусів Фото: киянам нагадали, як знайти маршрути тролейбусів, трамваїв та автобусів (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Наталія Юрченко

Маршрути автобусів, тролейбусів та трамваїв у Києві можна знайти онлайн. Рух деякого громадського транспорту можна відстежувати на онлайн-мапі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Маршрути громадського транспорту Києва можна:

Додамо, що рух низки автобусів, тролейбусів та трамваї у Києві можна відстежувати на онлайн-мапі через сервіс EasyWay.

Скільки коштує проїзд у громадському транспорті

Вартість проїзду у міському пасажирському транспорті Києва становить:

  • автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері - 8 гривень на одну поїздку;
  • у міській електричці - 15 гривень на одну поїздку;
  • тариф на проїзд в метро - 8 гривень на одну поїздку.

Також можна придбати проїзний, тоді вартість проїзд буде дешевшою. Проїзний може бути на весь місяць чи на половину, на один вид транспорту чи на кілька.

Нагадаємо, у столиці запустили зручну оплату штрафів за проїзд без квитка - онлайн у кілька "кліків".

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