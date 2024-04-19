Метро на Троєщину: у КМДА показали, як будують тунелі для нової лінії (фото)

У КМДА показали, як проходить будівництво лінії метрополітену на Троєщину. Зокрема, зараз ведуться роботи між майбутніми станціями "Затока Десенка" та "Райдужна".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію першого заступника голови КМДА Микола Поворозник у Facebook .

Як виглядає будівництво метро на Троєщину

"На Подільському мостовому переході тривають роботи з влаштування конструкцій тунелів метрополітену мілкого закладання на перегоні між станціями "Затока Десенка" та "Райдужна" на території Русанівських садів. Уже влаштовано тимчасові насипи під будівництво тунелю під залізницею, триває влаштування залізобетонних паль тунелю", - повідомляє Поворозник.

Зараз будують ділянку дороги від вул. Петра Вершигори до розворотного кільця трамвая (у напрямку до вул. вулиця Оноре де Бальзака).

Будівельники зараз проводять роботи з виправлення профілю колій трамвая, мощення міжколійного простору залізобетонними плитами, влаштування конструкцій "дорожнього одягу" вздовж трамвайних колій і будівництво підпірних стін.

У Києві будують тунель метрополітену (фото: facebook.com/povoroznyk.m)

"Наступним етапом стане винесення інженерних мереж залізниці, розбирання колій і залізничної платформи та влаштування паль тунелю в межах земляного насипу", - каже чиновник.

Наголосимо, що з’єднання Подільського мостового переходу з вулицею Оноре де Бальзака та запуск приватного транспорту цією ділянкою дороги дозволить зменшити навантаження на Північний міст і трафік транспорту з/на Троєщину.

Зараз будують тунелі метрополітену між станціями "Затока Десенка" та "Райдужна" (фото: facebook.com/povoroznyk.m)

Додамо, що про будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метро вперше заговорили у кінці 1980-х років. За планом, до 2001 року мали ввести в експлуатацію перший відрізок лінії - від Вокзальної та до кінцевої станції Воскресенська. Втім, будівництво триває досі.

Раніше повідомлялось, що на лінії будуть станції "Глибочицька", "Суднобудівна", "Райдужна", "Труханів острів" та "Затока Десенка". Деякі назви є проектними і можуть змінитись.